"Brevi interviste con uomini schifosi" all'Arena del Sole

Dal 16 al 19 marzo lo spettacolo "Brevi interviste con uomini schifosi" in scena al Teatro Arena del Sole.

Il drammaturgo e regista argentino Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro latino-americano, porta in scena il testo cult di David Foster Wallace, dando vita, con sguardo feroce e molto humor, a uno zibaldone di perversioni e meschinità che ritrae il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come principale modalità relazionale con l’altro sesso. Lino Musella e Paolo Mazzarelli sono semplicemente perfetti in questo gioco al massacro.