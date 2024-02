San Pietro in Casale

Indirizzo non disponibile

Nei giorni 27 gennaio 2023, 4 e 11 febbraio 2024 torna il Carnevale di San Pietro in Casale.

Ogni anno, a San Pietro in Casale, viene organizzata - dal lontano 1871 - la tradizionale Sfilata Carnevalesca con i Carri Allegorici, Balli in Piazza, Spettacoli per Bambini, Sorteggio Premi con Lotteria e soprattutto la caratteristica Lettura del Testamento di "Sandron", dopo la quale, viene bruciata la tradizionale maschera.