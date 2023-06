Il "Cirque Bidon" arriva al circolo La Fattoria dal 16 al 21 giugno. Dopo lo straordinario successo del 2018, la compagnia francese torna con la nuova creazione “A ciascuno i suoi sogni”.

François Rauline - detto Bidon - e la sua carovana di artisti portano in ogni tappa la straordinaria carica di libertà e passione, poesia e divertimento del loro circo, spostandosi al ritmo lento di una decina di carrozze trainate da cavalli, che giunte sul posto diventano la scenografia dello spettacolo e lo spazio in cui viene accolto il pubblico.

In questo tour la compagnia porterà in scena, o meglio in pista, il nuovo spettacolo “Chacun ses rêves - A ognuno i suoi sogni”: un viaggio poetico in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla liricità, per condividere con il pubblico la necessità del seguire i propri sogni. In pista apparizioni improvvise di acrobati, giocolieri, clown si alterneranno a momenti di incontro, confronto, scontro. A contribuire a rendere magica l’atmosfera sarà la musica, composta per lo spettacolo ed eseguita in scena dal vivo dagli artisti coinvolti: violino, fisarmonica, sax, clarinetto, pianoforte, percussioni.

Lo spettacolo vede in scena Taran Redshaw, chitarrista, Eléna Perrain, violinista, Daniele Blangetti, fisarmonicista, Simon Martin, equilibrista, Aivjà Pezza, giocoliere, Luna Simon Martinez, acrobata aerea, Silvia Scantamburlo, funambola su corda molle, Béatrice Franzino, artista equestre, Camille Derijard, clown, Sara Masi, tecnico di palco, Yves Civel, fonico e tecnico luci, Vincent Maire, tecnico di palco, e Francois Rauline che fima anche la regia. La produzione è di Cirque Bidon con Teatro Necessario Circo - centro di produzione di circo contemporaneo.

La tappa successiva sarà San Giovanni in Persiceto dal 24 al 27 giugno presso il Parco adiacente la Ex Arte Meccanica.