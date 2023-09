Concerto degli Airocks: cover dei Pink Floyd, Iron Maiden, Pearl Jam, Queen

Sabato 16 settembre (alle 21) al Graf (quartiere San Donato, in Piazza Spadolini) per il concerto degli AIROCKS. In programma: Rock & Birra per godersi ancora un po' l'estate! Gli Airocks suoneranno diverse cover dei Pink Floyd, Iron Maiden, Pearl Jam, Queen, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles, Deep Purple e altri gruppi rock...



Info gruppo



Daniele Villano Rispoli al basso

Tommaso Chiarusi alla chitarra

Francesco Scimonelli alla chitarra

Mirco Zuffa alla batteria





INGRESSO LIBERO