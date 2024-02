"Drawings for myself", Adelaide Cioni

P420 è lieta di annunciare la seconda mostra personale in galleria dell’artista Adelaide Cioni (Bologna, 1976, vive e lavora tra Spoleto e Londra) con inaugurazione sabato 3 febbraio 2024 dalle 19 alle 23 e apertura al pubblico già da giovedì 1 febbraio in occasione di Arte Fiera.

La mostra, che si sviluppa nelle due sale della galleria, presenta lavori inediti attraverso i quali l’artista bolognese ci accoglie e ci invita in un ambiente immersivo. Filo conduttore è una riflessione sull’approssimazione sia in senso fisico che concettuale.