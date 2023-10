Festival nazionale della filosofia attiva in Piazza Nettuno

Sabato 14 ottobre 2023 dalle 10.30 alle 22 Piazza del Nettuno, Bologna



Con il Patrocinio del Comune di Bologna, sabato 14 ottobre i volontari di Nuova Acropoli Bologna porteranno la V edizione del Festival Nazionale della Filosofia Attiva in Piazza del Nettuno con uno stand pronto ad accogliere i passanti dalle 10.30 alle 22. L’iniziativa è promossa ogni anno in 14 città italiane ed ha lo scopo di riportare la Filosofia come proposta di vita quotidiana, fra le persone, con le persone e nei luoghi di aggregazione per eccellenza: le strade, le piazze della città, laddove è nata.

I passanti saranno i veri protagonisti del Festival. Infatti, la Filosofia rivendica la sua natura non accademica, vicina alla gente e per la gente, utile per stimolare domande e dare risposte. E così torna per strada, lì dove è nata e da dove si è diffusa, non tanto e non soltanto grazie a testi scritti, quanto piuttosto perché risponde ad una necessità autentica dell’essere umano. Ci permette di conoscere meglio noi stessi, gli altri e la natura e ci avvicina alla comprensione del senso della vita. A questo si aggiunge la Filosofia Attiva, ovvero l’applicazione degli insegnamenti al nostro quotidiano, perché portano un beneficio reale per la nostra vita, così come i saggi dell’antichità erano soliti fare, perché, come diceva Confucio: “Chi è saggio non parla mai di ciò che non può tramutare in azione”.

Il 14 ottobre sarà possibile cimentarsi in una serie di giochi dinamici e divertenti rivolti a tutti, grandi e piccini e che, richiamando tematiche attuali e conosciute, mettono in luce la presenza di insegnamenti filosofici dove meno ce lo aspettiamo. In Piazza Nettuno a Bologna verrà allestito uno stand con una serie di giochi filosofici che costituiscono un “Triathlon Filosofico”: un Flipper, per muoversi tra le grandi teorie cosmologiche, il Labirinto di Teseo, da cui è necessario uscire, ed il “Gioco di Maya”, un percorso per scoprire il pensatore-filosofo che è in noi.

La competizione è innanzitutto con se stessi, animati dal desiderio di testare le proprie conoscenze sui grandi temi della vita, ma anche dalla necessità di ampliare la propria capacità di comprendere e di sentire i grandi valori umani. Non mancherà un angolo dedicato alla “Saggezza senza confini”, per spaziare tra le filosofie di culture diverse tra racconti e simboli.



Ogni gioco può far tornare bambini anche i più grandi, può innescare la meraviglia della scoperta, creare punti di riflessione e dialogo e infine far riscoprire la bellezza di portare un po’ di Filosofia pratica nella propria vita.

Vi aspettiamo numerosi in Piazza del Nettuno, la piazza simbolo Bolognese, per lasciarsi trasportare da storie, sfide e labirinti, come nel grande gioco della vita.



Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it



Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it