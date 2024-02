Non solo camper e sport: la fiera Liberamente si allarga e vola

“Liberamente conferma di essere un evento molto apprezzato dal pubblico. L’incremento del 20% del numero dei visitatori rappresenta la certificazione della qualità dell’evento che quest’anno è giunto alla sua diciottesima edizione. Non è però solo questione di numeri: ogni anno, accanto ai settori che nel tempo sono diventati un punto di riferimento per gli appassionati, mi riferisco prima di tutto ai camper e allo “Sport Village”, cerchiamo di introdurre delle novità. Esemplare da questo punto di vista è Mantra il Festival del Benessere e del Mondo Olistico.” Sono le parole, pronunciate al termine della tre giorni bolognese di Giuseppe Tanesini, Project Manager di Multimedia Tre, società organizzatrice di Liberamente, evento di BolognaFiere.

Entrando più nel dettaglio, senza esagerazione, si può parlare di un’esplosione di interesse per il settore dedicato ai camper. Anche dopo l’effetto Covid che aveva dato una sferzata al mercato l’interesse per le vacanze su quattro ruote continua ad essere alto. L’andamento delle immatricolazioni, infatti, durante il 2023 ha registrato ottimi dati: da giugno a novembre si è verificato un aumento del 12,26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I camperisti e i semplici curiosi a Liberamente hanno potuto ammirare i nuovi modelli proposti dai più prestigiosi marchi, oltre trenta quelli presenti, dai più semplici e spartani a vere e proprie case viaggianti. Da aggiungere che i parcheggi dedicati ai camperisti sono stati tutti occupati dagli oltre 1.200 mezzi provenienti da tutto il centro nord d’Italia. Più di mille famiglie che, oltre a visitare gli stand fieristici, hanno potuto apprezzare le bellezze artistiche della città felsinea e gustare i migliori prodotti della tradizione enogastronomica.

Un altro record decisamente curioso lo si è potuto apprezzare allo “Sport Village” spazio promosso dal CONI - Comitato Regionale Emilia-Romagna con l’obiettivo primario di favorire l’adozione di sani stili di vita e, in particolare, le attività sportive. Qui, nei tre giorni della manifestazione sono transitati oltre duemila giovani che hanno provato almeno una delle sessanta discipline sportive proposte, dal tiro con l’arco, al golf, senza mai impugnare un cellulare e abbassare lo sguardo sul loro schermo. Un segnale anche questo che conferma che l’attività motoria e l’esercizio fisico sono temi di grande interesse ed attualità anche tra gli adolescenti. Tra le apprezzate novità da ricordare infine Expo No Limits dedicato alle imprese che producono simulatori, visori, software, abbigliamento e materiali tecnologici, servizi per la sicurezza degli atleti, maxischermi e quanto può servire per la completa gestione delle attività sportive a tutti i livelli.