Inaugurazione della nuova Lafarmacia.Bertelli alla Funivia

La ex Farmacia Bertelli di Via Porretana 95, nei pressi dello Stadio Renato Dall’Ara, si presenterà alla cittadinanza in una veste del tutto rinnovata secondo il format Lafarmaciapunto.

Per l’occasione, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, sarà organizzato un rinfresco all’esterno della farmacia a cui potranno partecipare tutti i cittadini muniti di Green Pass rafforzato. Per i più piccoli saranno disponibili attività di animazione.

L’inaugurazione della rinnovata Lafarmacia.Bertelli Alla Funivia consentirà di presentare a tutti i cittadini i servizi offerti dalle farmacie della rete Lafarmaciapunto (ECG, Holter pressorio, Holter cardiaco, test intolleranze alimentari, test audiometrico, test per verifica intolleranza lattosio e celiachia, analisi body composition, ecc.), in linea con un modello basato sul legame con la comunità e sul concetto di farmacia come primo presidio sanitario. Tali servizi si renderanno disponibili anche presso la nuova Lafarmacia.Bertelli Alla Funivia nelle settimane successive all’inaugurazione.