Intelligenza artificiale, fra paure e opportunità per il territorio: il convegno dedicato a Bologna

L’Intelligenza Artificiale (IA) è una rivoluzione che cambierà il mondo. Anzi, in molti campi - dalla sanità digitale all’industria, dalla finanza all’ambiente, allo studio della crisi climatica - il cambiamento è già in atto. Ma nessuno è ancora in grado di prevedere se sarà soltanto in positivo. E, pur intuendone le straordinarie opportunità di progresso, molti temono che quest'ultima possa sfuggire al controllo dell’uomo.

ConnessIAlFuturo: quali scenari per il nostro territorio?

E proprio di paure e possibili rischi, ma soprattutto di opportunità, prospettive e benefici dell’Intelligenza Artificiale si discuterà lunedì 4 marzo, dalle 15:30, all’Oratorio di San Filippo Neri, in via Manzoni 5, a Bologna, con il convegno "ConnessIAlFuturo: quali scenari per il nostro territorio?" organizzato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna insieme con il Fondo per la Repubblica digitale, Acri e Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell’Emilia-Romagna.

Le potenzialità della transizione digitale e i possibili benefici sociali che porta con sé possono essere enormi, ma richiedono una forte capacità d’indirizzamento sociale e politico per garantire un impatto positivo e duraturo sulla qualità della vita delle persone. È quindi necessario - per accrescere le competenze tecnologiche e sviluppare la transizione digitale del Paese - trattare il tema della trasformazione digitale in modo sistemico, con un’azione collettiva e condivisa, prendendo come riferimento quanto deciso dall’Unione europea e predisponendo un piano di azione inerente alle sfide poste dalla Strategia europea per il digitale, senza lasciare nessuno indietro.

Il programma

Di seguito il programma del convegno.

Introduzione a cura di Pierluigi Stefanini (presidente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna); Maurizio Gardini (presidente Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell’Emilia-Romagna e presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì); Francesco Profumo (professore ordinario Politecnico di Torino).

Fondo per la Repubblica Digitale - Giovanni Azzone (presidente Acri e presidente Fondazione Cariplo).

Intelligenza Artificiale: quali prospettive tra paure e opportunità? - Giusella Finocchiaro (professoressa ordinaria di Diritto privato e di Diritto di Internet, Università di Bologna e consigliere di amministrazione Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l.).

Prospettive economiche dell’IA: quali strategie? - Valerio Veronesi (presidente CCIAA di Bologna); Francesco Ubertini (presidente Consorzio Interuniversitario CINECA e presidente IFAB); Marisa Parmigiani (direttrice Fondazione Unipolis); Alessandra Poggiani (direttrice generale del Consorzio Interuniversitario CINECA).

Le Istituzioni di fronte alle sfide dell’IA: quali direzioni? - Matteo Lepore (sindaco di Bologna); Giovanni Molari (rettore Università di Bologna); Vincenzo Colla (assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali Regione Emilia-Romagna).

Presentazione ricerca ‘La governance del digitale in Italia. Innovazione, democraticità e sviluppo sociale’ - Giacomo Bottos (direttore Pandora Rivista); Francesco Nasi (team di ricerca).

Impatto sociale dell’IA: tra rischi e opportunità - Patrizio Bianchi (economista, coordinatore e portavoce Rete Cattedre UNESCO Italia); Marco Viceconti (consigliere delegato alla Ricerca scientifica della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna); Alberto Alberani (portavoce Forum del Terzo settore Emilia-Romagna).

Modera Barbara Carfagna, giornalista, autrice e conduttrice Rai 1.

A questo link il programma completo.