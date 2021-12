"La Classe": un docupuppets con pupazzi e uomini

Intero € 16,00 - Ridotto € 14,00 (under 26, over 60, convenzionati) - Ridotto Social e Card Cultura € 12,00 - A teatro con 1 euro € 1,00

Sabato 18 dicembre "La Classe" in scena all'ITC Teatro.

La Classe è un docupuppets con pupazzi e uomini. È un rito collettivo in cui gli adulti, interpretati da pupazzi, rileggono la memoria di un’infanzia vissuta nella paura di buscarle. Una storia che Fabiana Iacozzilli fa nascere dai ricordi delle scuole elementari. Questi ricordi sotto forma di pezzi di legno sono manovrati a vista dai performer e si muovono nel mondo terrorizzante della maestra Suor Lidia, rievocata altresì dalle voci registrate dei compagni di scuola della regista. Spaziando fra genere documentario e favolistico, La Classe s’interroga su cosa ogni essere umano possa diventare a partire dal proprio dolore e dalla propria infanzia. Arriva finalmente sul palco dell’ITC lo spettacolo vincitore del Premio In-Box 2019, un’emozionante riflessione sul senso profondo della memoria.



A seguire incontro con la Compagnia

Spettacolo vincitore Premio In-Box 2019

Teatro dell’Argine fa parte di In-Box, una rete di sostegno per la circuitazione del nuovo teatro



Nell'ambito della rassegna Solo all’ITC, uno sguardo alla nuova drammaturgia italiana ed europea



Si comunica che per la partecipazione all’evento è richiesto il Green Pass.

Si ricorda che all'interno del teatro è obbligatorio l'utilizzo della mascherina durante tutto lo svolgimento della serata. Si invita il pubblico a mantenere il distanziamento sociale in entrata e in uscita, i posti saranno distanziati come da indicazioni ministeriali.