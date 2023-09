L'arte di custodire la terra con prodotti bio nei supermercati bolognesi

Custode del sapere, esperto della tradizione e promotore di un’agricoltura sostenibile nel rispetto dei tempi della natura, elementi imprescindibili per proteggere la terra e i suoi doni: è il Consorzio Agribologna, che da giugno si è posto l'obiettivo di far conoscere a tutti la ricchezza e unicità del territorio bolognese e il prezioso lavoro dei suoi produttori.

Il progetto "Questo l'ho fatto io"

Una speciale iniziativa utile a valorizzare il territorio ed i suoi produttori biologici al fine di valorizzare i tanti agricoltori che nel giro di pochi chilometri dai negozi svolgono la loro attività con passione e dedizione. Il progetto è nato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, una sinergia tra Agribologna e la Cooperativa che mira a mantenere alti i valori di sostenibilità anche sugli scaffali e nei prodotti che i clienti ogni giorno acquistano.

Benessere del consumatore e benessere del territorio, i prodotti coinvolti sono quelli della linea "Questo l'ho fatto io" , evidenziati nei punti vendita Coop con una esposizione dedicata, contrassegnata dalla stessa foto del produttore locale, che ci “mette la faccia” per raccontare il suo lavoro, fatto nel giro di pochi chilometri dai negozi, attraverso il suo elemento più esemplificativo: il prodotto. I materiali di comunicazione sono volti ad esprimere la provenienza dei produttori e al contempo a ribadire l'impegno Coop nel sostegno delle economie locali.

Gli eventi dedicati

Ma non solo: sono in programma momenti di incontro tra i produttori, soci Coop e consumatori, che diventano occasioni speciali in cui avvicinare chi produce a chi consuma, valorizzando territorio e qualità delle coltivazioni.

Il primo di questi incontri si terrà questo sabato, 23 settembre, presso l’Ipercoop Centro Borgo e il supermercato Coop di San Ruffillo, dalle ore 10 alle ore 12 circa: protagonisti saranno i fratelli Omar e Samantha Laffi della Società agricola "Naturalmente Laffi" di Budrio (BO), socia del Consorzio Agribologna.

L’azienda è tutta la famiglia Laffi: Franco, il fondatore, nato come meccanico, dopo essere rimasto senza occupazione per la chiusura dell’azienda metalmeccanica in cui lavorava, nei primi anni Settanta ha iniziato a coltivare un piccolo pezzo di terra di famiglia assieme a Luisa, sua moglie. Ben presto i figli Omar e Samantha ne hanno seguito le orme, assieme alla nuora Margherita, e, i cinque nipotini, la prossima generazione, sono lì che crescono. I Laffi proporranno lattuga salanova, baby romana, zucchine Bologna, zucchine scure, fiori di zucca ai soci e consumatori presenti, rispondendo alle domande e raccontando la loro esperienza.

I prodotti saranno in offerta per quella giornata ad un prezzo speciale, e tutti i presenti riceveranno in omaggio un simpatico gadget, dunque non mancate!