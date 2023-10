Raccontare Rom e Sinti per l’Italia. Morena Pedriali Errani presenta "prima che chiudiate gli occhi"

Morena Pedriali Errani presenta Prima che chiudiate gli occhi (Giulio Perrone Editore).

In dialogo con Fatema Aktar (Next Generation Italy) e lo scrittore Gianluca Morozzi.



Evento in collaborazione con Movimento Kethane e Next Generation Italy, nell'ambito del Patto per la lettura di Bologna.





sabato 4 novembre, h. 18:30

La confraternita dell'uva - Libreria indipendente

via Belmeloro 1/E

Bologna





IL LIBRO: Nelle notti di vedetta, accompagnata dalla brace di una cicca, Jezebel sa che le risposte possono arrivare solo dal vento. La forza, l’intensità del soffio, sono messaggi degli antenati, indicazioni per comprendere come muoversi tra ingiustizie, violenza, soprusi ma anche gioie quotidiane, sogni, ambizioni.

Nel pieno del ventennio fascista la ragazza scopre fin da giovane quanto sia difficile sopravvivere: anche se in quei luoghi è nata, anche se lì sono cresciuti i suoi antenati, non mancano continui soprusi e vessazioni; su tutti, quello di chiamare alle armi, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, gli uomini sinti per farne carne da battaglia.

In questo contesto Jezebel decide di unirsi alla lotta partigiana, per difendere la sua gente, e nella speranza di far parte di un gruppo che possa mettere fine all’orrore della guerra.

La storia di Jezebel è il canto di un popolo inascoltato, tenuto ai margini, su cui mai si rivolge lo sguardo. Una sola richiesta ci viene fatta dalla ragazza nelle prime pagine, da subito, e per l’ennesima volta, di non voltarci dall’altra parte, di non chiudere nuovamente gli occhi.





L'AUTRICE: Morena Pedriali Errani, nata e cresciuta a Ferrara, viene da una famiglia sinta e circense.

È a sua volta artista circense, attivista per le minoranze romanì e parte del team comunicazione di Movimento Kethane, Rom e Sinti per l’Italia.

Morena scrive storie e raccoglie istantanee sulle sue antiche origini sinte, impegnandosi nella diffusione della propria cultura, rivendicando i propri diritti, portando avanti una Resistenza che ancora lotta per il riconoscimento e la legittimazione dei popoli rom e sinti, contro ogni prevaricazione e discriminazione.



"Prima che chiudiate gli occhi" è il suo primo romanzo, in uscita il 27 ottobre con Giulio Perrone Editore.