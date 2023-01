Riparte “Sciroppo di teatro”, spettacoli teatrali per bambini e famiglie

Settantanove spettacoli per bambini e famiglie programmati in ventisette teatri in venticinque comuni aderenti. Mini stagioni di teatro per le famiglie, composte da 3 spettacoli l’una: in programma 52 titoli provenienti dalla migliore produzione internazionale, nazionale e regionale di Teatro Ragazzi, 42 le compagnie presenti nella rassegna di cui 17 regionali, 24 nazionali e 1 internazionale, in arrivo dall’Olanda.

Torna nel 2023 in Emilia-Romagna Sciroppo di teatro, progetto di welfare culturale di Ater Fondazione che quest’anno amplia la rete dei comuni e dei teatri impegnati nel progetto.

L’iniziativa coinvolge anche 167 pediatri, 289 farmacie di cui 254 aderenti a Federfarma e 9 ad Assofarm che distribuiranno i voucher ai bambini dai 3 agli 11 anni per andare a teatro. Novità di quest’anno, distribuiranno lo “sciroppo di teatro” anche 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto (elenco completo delle parafarmacie Coop aderenti a questo link).

economiche di particolare difficolta?, ‘Sciroppo di teatro’ assume la cultura in una logica di prevenzione - spiega Patrizia Orsola Ghedini, presidente di Ater Fondazione - Pur mantenendo una forte attenzione sulle persone fragili o in difficolta?, si fonda sul presupposto che la cultura e le arti sono elementi essenziali per il benessere di tutte le persone e costituiscono un diritto di cittadinanza universale. Si sta meglio non solo se si fa attivita? fisica o se ci si nutre bene, ma anche se, nel corso della vita, si va al cinema, a teatro, si leggono buoni libri, si ascolta musica, si frequentano i musei... e se si condividono tali esperienze con altri, iniziando a farlo il prima possibile”.



“L’idea di intessere un collegamento tra mondo della salute e mondo del teatro e di intendere la cultura come uno sciroppo terapeutico per prevenire i mali della non conoscenza - prosegue Valentina Marchesini, presidente Fondazione Marchesini ACT - ha il pieno appoggio della Fondazione Marchesini ACT, che ha nello sviluppo proprio della cultura uno dei suoi tre pilastri. Insegnare ai bambini di oggi - i giovani del futuro - a costruirsi una cassetta degli attrezzi in cui competenze tecniche e conoscenze umanistiche convivono e si fondono, è la chiave per avere una societa? del domani formata da uomini e donne con skills più vaste e ramificate”.

La rete

I comuni aderenti al progetto sono quest’anno 25, in sette province: Casalecchio di Reno (Bo); Modena, Bomporto, Carpi, Maranello, Mirandola, Nonantola, Pavullo sul Frignano (Mo); Reggio Emilia, Cavriago, Correggio, Novellara, Scandiano (Re); Parma, Fidenza (Pr); Ravenna, Conselice, Russi (Ra); Cesenatico, Modigliana (FC); Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna, Novafeltria, Santarcangelo di Romagna (Rn).

Attualmente sono 8 i circuiti regionali hanno gia? espresso la volonta? di replicare Sciroppo di teatro nelle loro realta?: Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna.

Ricco cartellone di spettacoli

Il cartellone inaugura domenica 15 gennaio: in Emilia, il sipario si apre al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (Re) dove alle 16 va in scena Ouverture de saponettes di Studio Ta-daa (per bambini dai 3 anni); al Teatro Franco Tagliavini di Novellara (Re) alle 16 va invece in scena Lo zoo di Pinocchio di Drammatico Vegetale (dai 3 anni in su); appuntamento alle 16,30 a Mirandola (Mo), all’Auditorium Rita levi Montalcini, con Il piccolo Aron di Alcantara (dai 4 anni), mentre a Correggio (Re) il sipario si apre alle 17 con Cuore, di MOMOM e Claudio Milani.

Per quanto riguarda la Romagna, si debutta domenica alle 17 Teatro dei Sozofili di Modigliana (FC) con Jack e il fagiolo magico di La luna nel letto (dai 3 anni), all’auditorium della fiera di Morciano di Romagna (Rn) alle 16,30 con Cenerentola di Teatro evento (dai 3 anni) e al Teatro Sociale di Novafeltria (Rn) alle 17 con Il più furbo di Teatro Gioco Vita.

Gli spettacoli teatrali in programma nel bolognese

Nel bolognese rientra nel progetto lo spettacolo Pulcetta dal naso rosso (al Teatro Comunale Laura Betti Piazza del Popolo, 1, Casalecchio di Reno in programma il 22 gennaio 2023 e domenica 26 marzo 2023). Il protagonista della storia è Pulcetta, che fa il clown di mestiere, in un circo. EÈanche piuttosto bravo nel suo lavoro, infatti riesce a far ridere proprio tutti. Inaspettatamente però un giorno Pulcetta perde il suo Naso Rosso, senza il quale è costretto ad interrompere la sua attività e partire in un lungo viaggio nella speranza di ritrovarlo, chiedendo a tutti i personaggi che gli si presenteranno sulla via. Attraversa mari e monti, fino a chiedere informazioni alla Luna, fino a scoprire che in realtà il suo Naso Rosso è sempre stato vicino a lui.

Particolarità dello spettacolo è che ogni personaggio, ogni animale, ogni luogo è un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista, in un mix emozionante di teatro visuale e movimento corporeo.

Sciroppo di teatro: dove trovare i voucher-biglietti

Nei 25 comuni dell’Emilia-Romagna aderenti, i bambini dai 3 agli 11 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti dei punti vendita Coop Alleanza 3.0.

I pediatri e le farmacie che operano nei comuni coinvolti nella sperimentazione e che espongono la locandina dell’iniziativa, possono fornire già a partire da inizio 2023 lo “Sciroppo di teatro”: si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuna dei quali corrisponde a un biglietto, dal prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro ragazzi in programma da metà gennaio nei 27 teatri dei comuni che aderiscono alla rete.