StraBologna 2022: la 41° edizione torna dopo 2 anni di stop

Il 22 maggio 2022 al via la quarantunesima edizione della StraBologna. La 41° edizione della StraBologna sarà al contempo emblema di rinascita e di normalità: dopo due anni di stop, tutta la città vivrà un indimenticabile momento di festa, attraverso la promozione di sani stili di vita, movimento e sport per tutti! La StraBologna si svolgerà in assoluta sicurezza, in ottemperanza delle norme che saranno emanate per il periodo di svolgimento, anche grazie al confronto costante con le Istituzioni della nostra bellissima città.

Sono confermate le giornate di Piazza dedicate allo sport e al benessere mentre la modalità di partenza della corsa/camminata sarà svelata nelle prossime settimane, così come i percorsi 2022 che, come sempre, toccheranno le vie più belle e caratteristiche del centro storico. Tutto lo Staff organizzatore sta lavorando sodo, affinché possa essere l’edizione più bella di sempre, con l’augurio che sia l’occasione in cui ci potremo riprendere i nostri spazi sociali e dove tutti possano sentirsi sicuri e liberi di festeggiare insieme l’inclusione e la promozione dello sport per tutti!