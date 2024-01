Su e giù per i colli bolognesi

A Bologna i colli sono una presenza lontana, come una quinta teatrale in fondo a qualche via; eppure hanno una storia antica testimoniata da chiese, ville nobiliari, poderi e percorsi ormai perduti. Avremo modo di lasciarci alle spalle il traffico ed il rumore della città per raggiungere alcuni dei luoghi carichi di storia e significato dei colli quali il Cenobio di San Vittore, la zona sorgentizia dell’Aposa e Villa Ghigi.



PROGRAMMA:



H 8.45: ritrovo nel piazzale antistante la Chiesa della Santissima Annunziata (Via San Mamolo, 2 – Bologna)



H 9.00: partenza escursione



H 17.30 circa: rientro al punto di partenza



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 17/02o fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti con iscrizione tramite il form apposito ( https://www.guidevallibolognesi.it/index.php/193-su-e-giu-per-i-colli-bolognesi ) o contattando la Guida ai recapiti sotto indicati, comunicando un recapito di telefono cellulare.



Quota di partecipazione: € 15,00 adulti (gratuito per i minori accompagnati), comprensiva di servizio di accompagnamento da parte Guida Ambientale Escursionistica qualificata e in possesso di assicurazione RCT.



IMPORTANTE: la polizza assicurativa Responsabilità Civile in possesso della Guida risponde per danni involontariamente arrecati a terzi, compresi gli accompagnati, derivante all'Assicurato nella sua qualità di Guida Ambientale Escursionistica.



Non comprende quindi nessun tipo di copertura assicurativa per eventuali infortuni dei partecipanti. Se si desidera avere l’assicurazione infortuni per questa escursione, occorre comunicare ENTRO le ore 12 del 16/02/2024 alla Guida anche il Codice Fiscale dei partecipanti e rimborsare alla partenza € 1,00 che la Guida avrà pagato anticipatamente all’assicurazione.



La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento e della liberatoria sulla privacy disponibili sul sito www.guidevallibolognesi.it



CARATTERISTICHE TECNICHE:



Difficoltà: Escursionistico medio, percorso su fondo misto (sentiero, sterrato, asfalto), privo di difficoltà tecniche ma che richiede un discreto allenamento; in relazione alle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti, in alcune tratte potrebbe essere presente fango



Lunghezza: 18 km



Dislivello: salita/discesa m. 750/750



Ore di cammino effettivo: 6.30



Per eventuali dubbi contattare la Guida.



La Guida si riserva di modificare il programma e/o l’itinerario, decidendo anche il rientro anticipato, in relazione alle condizioni meteorologiche o ambientali, oltre che per qualsiasi ragione atta a garantire la sicurezza dei partecipanti. Tutti i minori di 18 anni devono essere accompagnati da persona garante e responsabile.

E’ possibile partecipare anche con il proprio cane se assistito responsabilmente dal padrone.



EQUIPAGGIAMENTO:



Da escursione in collina: zaino, adeguata scorta d’acqua (almeno 1,5L), calzature da trekking alte alla caviglia, collaudate e con suola scolpita, capo impermeabile, pantaloni da trekking, berretto, pranzo al sacco; consigliati bastoncini telescopici, indumenti di ricambio



Per informazioni/iscrizioni:

https://www.guidevallibolognesi.it/index.php/193-su-e-giu-per-i-colli-bolognesi



La guida Alessandro Vanich

mail.: alessandrovanich@guidevallibolognesi.it

cell.: 3291274520 (anche WA)



L'escursione sarà condotta da una Guida Ambientale Escursionistica professionale (operante ai sensi della L.R. 4/2000 e L. 4/2013) dotata di apposita assicurazione RC.