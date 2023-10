"Sunday Morning": colazioni cinematografiche su Alfred Hitchcock

Durante questo incontro dedicato al grande regista Alfred Hitchcock, Roy Menarini presenta il suo libro La donna che visse due volte. Considerato per anni un’opera minore nella carriera di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte (1958) ha in seguito ottenuto una rivalutazione radicale, fino a essere considerato fra i titoli più importanti dell’intera storia del cinema.

Sospeso tra realtà e sogno, thriller e melodramma, prodotto popolare ed esperimento d’autore, il film del maestro della suspense non somiglia a nessun altro e costituisce un unicum per la sua capacità di esaltare ogni dettaglio dello stile cinematografico. Il volume ne ripercorre la genesi e la realizzazione, offre una sintesi delle principali interpretazioni di critici e studiosi, analizza l’influenza sui cineasti di oggi e affronta tutti i motivi per cui è divenuto un oggetto privilegiato di indagine.

Durante l’incontro, una colazione cinematografica con quiz a premi: a un certo punto della colazione il bar si popolerà, infatti, di personaggi, di citazioni ed oggetti tratti dai film di Alfred Hitchcock. Al pubblico il compito di scoprire più indizi possibili; in palio, degli ingressi omaggio al cinema Bellinzona.

Quiz teatrale a cura di Teatro dei Mignoli - regia di Mirco Alboresi.

Con la collaborazione di Cinema Teatro Bellinzona.

Con il sostegno di Fondazione Carisbo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna.