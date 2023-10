Domenica 15 ottobre "Sunday Morning: colazioni cinematografiche su David Lynch" ai 300 Scalini.

Durante questa domenica, Roy Menarini parlerà di David Lynch. Eclettica e visionaria icona della cinematografia mondiale, David Lynch è un moderno artista del rinascimento che, attraverso le sue opere, ha sviscerato l'inconscio umano, conducendoci al limite dell'immaginifico. Cineasta, pittore, designer, compositore e molto altro ancora: nel corso della prodigiosa carriera, il divo ha espresso la sua essenza astrale mediante le più svariate forme artistiche. Oltre ad aver diretto numerosi videoclip musicali, nonché accattivanti spot come quelli per la Playstation 2, Lynch è anche un abile fumettista: il Los Angeles Reader pubblica regolarmente la sua strip "Il Cane più Arrabbiato della Terra". Inoltre, realizza quadri, sculture e composizioni dinamiche caratterizzate da elementi come formiche vive o carne putrefatta. Le pellicole estremamente surreali di questo maestro prendono forma dalle sue tele intrise di sconcertante nonsense.

Durante l’incontro, una colazione cinematografica con quiz a premi: a un certo punto della colazione il bar si popolerà, infatti, di personaggi, di citazioni ed oggetti tratti dai film di David Lynch. Al pubblico il compito di scoprire più indizi possibili; in palio serate gratuite cinematografiche.

Quiz teatrale a cura di Teatro dei Mignoli - regia di Mirco Alboresi.