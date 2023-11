"A tavola con il Guercino e il suo territorio"

Partire alla volta di San Giovanni in Persiceto, per scoprire i tesori del Guercino che il paese custodisce.

Un'occasione per visitare la Collegiata di San Giovanni Battista dove si potrà ammirare la pala d’altare di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, dedicata a “S. Antonio da Padova con il Bambino Gesu’”. All’interno sono conservate anche opere di artisti del periodo, come Francesco Albani e Marcantonio Franceschini.

Sarà possibile passeggiare nel “Borgo Rotondo”, per scoprire come era al tempo del Guercino e giungere alla ex Chiesa di San Francesco da dove fu trafugata, nell’Ottocento, la pala del Guercino “San Francesco riceve le stimmate” che, grazie alla tecnologia moderna, vedremo riapparire sull’altare Maggiore dove era collocato!

Al termine aperitivo in tipica trattoria locale, con degustazione di assaggi di ricette originali del tempo del Guercino, vino e the alla canapa.

Verso le ore 19:00 ripartiremo per Bologna.

Punto di ritrovo:

Ore 14:45 presso il punto di carico-scarico pullman turistici in Piazza Malpighi 4/3

Calendario

Sabato 11 novembre 2023 h.15:00

Sabato 2 dicembre 2023 h.15:00

Sabato 16 dicembre 2023 h.15:00

Sabato 30 dicembre 2023 h.15:00

Sabato 13 gennaio 2024 h.15:00

La quota include:

Guida turistica abilitata

Transfer in pullman privato 30 posti

Ingresso nei luoghi indicati

Aperitivo

Quota:

Intero: € 25,00 p/persona

Ridotto: € 23,00 p/persona (possessori Card Cultura; possessori Bologna Welcome Card EASY e PLUS; disabili non motori e accompagnatori)

Gratis per bambini sotto i 4 anni

Il tour non è adatto a persone con disabilità motoria.



Cancellazione:

Cancellazione con rimborso o modifica della prenotazione possibili fino a 48 ore prima dell’inizio del tour.