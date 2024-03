Viaggi organizzati: tutte le iniziative per ricordare Lucio Dalla

“Viaggi Organizzati” è il programma di iniziative che nel 2024 Fondazione Lucio Dalla realizzerà e promuoverà nel nome e nel ricordo dell’artista cui è dedicata. Il programma si sviluppa su più direttrici con l’intento di condividere con la Città la narrazione della storia di

Lucio Dalla e contenuti culturali e sociali nel suo nome. Il titolo «Viaggi Organizzati», oltre ad essere un omaggio all’omonimo album di cui nel 2024 ricorre il quarantennale, restituisce il significato che le diverse iniziative in programma condividono. Esso infatti accoglie l’idea dell’esplorazione dell’universo della musica italiana alla ricerca dell’innovazione che guida l’iniziativa “CIAO Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività”, esprime il senso del percorso formativo che Fondazione Lucio Dalla insieme ai partner dedicherà al Liceo Musicale «Lucio Dalla» di Bologna, un viaggio nelle professioni della musica, racchiude il senso dell’esperienza creativa che i piccoli utenti della struttura che sorgerà nei giardini del Policlinico Sant’Orsola, «Il parco della luna», vivranno attraverso i laboratori loro dedicati grazie all’iniziativa che Fondazione Lucio Dalla condivide con la Fondazione Sant’Orsola, con CIAO Discoteca Italiana e con Sarah Mazzetti, restituisce infine l’intento di condividere con tutta la Città un viaggio nella poetica e nelle melodie di Lucio Dalla, guidato da Cristiano Governa attraverso gli incontri, a parole e in musica, che Fondazione Lucio Dalla e La Soffitta – Dipartimento delle Arti – Università di Bologna hanno co-progettato e realizzeranno in collaborazione.

“CIAO Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività”, evento dedicato all’artista bolognese e ispirato alla sua straordinaria capacità di visione, ideato da Daniele Caracchi, Pressing Line, insieme a Massimo Bonelli che ne è Direttore Artistico e con iCompany realizzatore, giunge quest’anno alla seconda edizione affermandosi come l’appuntamento annuale, a Bologna, con l’innovazione nella musica italiana.

Durante la serata delle premiazioni, il 4 marzo, saliranno sul palco del Teatro Celebrazioni grandi nomi del panorama musicale italiano: DANIELA PES e CALCUTTA che verranno premiati per la categoria “artista”, MADAME che verrà premiata per “Il bene nel male”, categoria “canzone”, DARDUST che riceverà il “Ballerino Dalla” quale vincitore della categoria “producer/talent scout”. Inoltre per la categoria “colonna sonora” verrà premiata “La vita com’è” (Il più bel secolo della mia vita) di BRUNORI SAS mentre per la categoria “progetto” il prestigioso riconoscimento verrà assegnato a “DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO”. Ai PINGUINI TATTICI NUCLEARI verrà assegnato il Ballerino Dalla 2024 alla carriera. Nel corso della serata verranno inoltre svelati i vincitori di “CIAO Contest. La musica di domani”, indetto anche quest’anno all’interno di “CIAO Rassegna Lucio Dalla”, i cui finalisti sono CHIAMAMIFARO, DE.STRADIS, FLORA, GIGLIO, IL GENERATORE DI TENSIONE, KYOTO, LA MUSICA DI FORTE, SANTOIANNI,

STELLA e TINA PLATONE per la categoria “artista” e DrLANDA & MrKITE, ENZO ARGIRO’, ETRUSKO, GIANLUIGI MASSETTI, LIMBRUNIRE, MNNL, REBTHEPROD, SEE MAW e SONS per la categoria “producer”.

Sul palco del Teatro Celebrazioni ritorneranno anche i vincitori della prima edizione di “CIAO Contest. La musica di domani”, MIGLIO e Francesco Faggi, che insieme ai migliori classificati della stessa edizione, Nervi, Edgar Allan Pop e Obi, condivideranno con il pubblico il percorso artistico compiuto nell’ultimo anno. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” ed è dedicata a giovani artisti e producer emergenti under 35.

Durante la giornata del 5 marzo, invece, sarà la Casa di Lucio ad aprire le sue porte a “CIAO Rassegna Lucio Dalla” accogliendo le artiste e gli artisti che avranno ricevuto il prestigioso Ballerino Dalla 2024. I vincitori si incontreranno e si racconteranno immersi nell’energia del mondo di Lucio, nei suoi interessi e nelle sue passioni che la casa, in cui per tanto tempo ha vissuto e lavorato, ricorda e restituisce. Evento a porte chiuse.

I biglietti per la serata del 4 marzo di “CIAO Rassegna Lucio Dalla” sono disponibili in prevendita presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni e al link https://bit.ly/CIAOLucioDalla24

«Il parco della luna»: laboratori creativi

IL PARCO DELLA LUNA / © 1985 EMI Music Publishing Italia - Universal Music Publishing Ricordi

L’accoglienza delle persone in luoghi di cura che assicurino loro non solo l’eccellenza nelle terapie, ma

condizioni utili a favorire un più complessivo benessere quale parte importante nell’efficacia del processo di

guarigione è l’idea che anima il progetto che Fondazione Lucio Dalla condivide con Fondazione Policlinico

Sant’Orsola e che verrà dedicato a tutte le Bambine e ai Bambini ricoverati nel Policlinico. L’iniziativa vedrà

l’attivazione di laboratori creativi nello spazio che presto sorgerà nei giardini concludendo e

contemporaneamente dando un nuovo inizio al progetto ideato lo scorso anno in occasione della

pubblicazione del libro “Il parco della Luna”, di Lucio Dalla, illustrato dall’artista bolognese Sarah Mazzetti

ed edito da CIAO Discoteca Italiana che collaboreranno alla realizzazione di un originale concept.

“Il Parco della luna – spiega il presidente di Fondazione Sant’Orsola Giacomo Faldella – è un piccolo

padiglione immerso nel verde dove i piccoli pazienti ricoverati al Sant’Orsola potranno fare attività

integrative, dalla pet therapy ai laboratori di pittura, dalla musicoterapia al teatro. Abbiamo lanciato il

progetto un anno fa, insieme a Fondazione Lucio Dalla, con una cena a casa di Lucio in occasione di quello

che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno. Oggi, terminata la raccolta fondi e mentre sta per aprirsi

il cantiere, iniziamo a progettare insieme le attività che sul finire dell’anno sempre insieme potremo

sviluppare per far vivere questa piccola oasi di creatività e serenità”.

«Tutta la vita»

Un viaggio nella poetica e nelle melodie di Lucio Dalla

TUTTA LA VITA (L. Dalla) / © 1984 EMI Music Publishing Italia - Universal Music Publishing Ricordi

Quattro incontri per raccontare Lucio Dalla attraverso i suoi testi e la sua musica

Attraverso quattro incontri offerti alla cittadinanza in libera fruizione, Cristiano Governa guiderà il pubblico

in un viaggio attraverso la poetica e le melodie di indimenticabili canzoni di Lucio Dalla. I primi tre incontri si

terranno nei giorni 1, 8 e 13 ottobre, in fascia pomeridiana, con inizio alle 17, nell’Auditorium del DAMSLab.

Il viaggio si concluderà con una serata-evento, a parole e in musica, grazie alla partecipazione del duo formato

da Andrea Campi, chitarra e voce, e Tiziano Guerzoni, violoncello, il 22 ottobre sempre al DAMSLab.

Sottolinea Anna Scalfaro, Professoressa associata in Musicologia e Beni musicali, Dipartimento delle Arti -

Università di Bologna: “In qualità di referente della “Soffitta” - Centro di promozione dello spettacolo dal vivo

del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna - sono lietissima di annunciare la collaborazione con la

Fondazione Lucio Dalla di Bologna per il progetto «Tutta la vita» Un viaggio nella poetica e nelle melodie di

Lucio Dalla. Quattro incontri per raccontare Lucio Dalla attraverso i suoi testi e la sua musica.

La produzione artistica di Lucio Dalla è parte integrante della storia culturale e musicale della città di Bologna.

Il Dipartimento delle Arti e la Fondazione Lucio Dalla intendono dunque diffondere la conoscenza dell’opera

del Cantautore fra le giovani generazioni studentesche, che si formano, vivono e arricchiscono la vita di

questa importante città universitaria”.