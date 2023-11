Vinokilo Christmas edition: il vintage a peso, quattro giorni di shopping second hand

Un appuntamento per gli amanti del vintage in versione natalizia: dal 30 novembre al 3 dicembre 2023 a Bologna arriva "Vinokilo". Dove? Al Dumbo di via Casarini a pertire dal 30 novembre e fino al 3 dicembre. Il biglietto gratuito si acquista online. Ma in cosa consiste e come funziona? Si tratta di una vendita di vestiti vintage al kg. Abiti vintage di alta qualità e marche famose (dagli anni ’60 agli anni 2000)



"Non preoccuparti se non sarai il primo a entrare. Troverai un sacco di abiti diversi tra loro da provare tutti i giorni"