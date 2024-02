Cambiare nome o cognome: quando si può fare e che documenti servono

Cambiare il proprio nome o cognome, oppure aggiungerne uno a quelli che già si ha, è possibile farlo ma in alcuni casi particolari. Vediamo quali.

Condizioni per modificare

Se hai la cittadinanza italiana puoi cambiare o aggiungere un cognome o un nome o modificare il cognome ridicolo o vergognoso o che rivela l'origine naturale: per farlo devi presentare domanda alla Prefettura locale che, se ricorrono i requisiti, ti autorizza con un decreto.

Quando e dove richiedere la trascrizione

Quando il Prefetto ti autorizza, fai pubblicare la tua domanda all'albo pretorio dei Comuni di nascita e residenza attuale per 30 giorni consecutivi, periodo durante il quale eventuali persone interessate possono fare opposizione.

Il decreto del tuo cambiamento o aggiunta di nome o cognome verrà emanato soltanto dopo i 30 giorni di pubblicazione all'albo pretorio. A questo punto puoi fare richiesta di trascrizione e consegnare il decreto in originale, ritirato in Prefettura, all'ufficiale dello stato civile (Usc) del Comune di nascita o di residenza indipendentemente da quale Prefettura ha emesso il decreto.

Chi può richiedere la trascrizione

Puoi fare richiesta di trascrizione del decreto del Prefetto all'ufficio nascite e cittadinanze dello stato civile del Comune di Bologna se:

sei residente nel comune di Bologna o sei iscritto/a all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) presso il Comune di Bologna

nel comune di Bologna o sei iscritto/a all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) presso il Comune di Bologna hai la dichiarazione di nascita registrata presso il comune di Bologna

di registrata presso il comune di Bologna sei nato/nata all'estero e hai l'atto di nascita trascritto a Bologna

Come funziona

Per completare la procedura di trascrizione del decreto di cambio nome/cognome devi prendere un appuntamento con l’Ufficio nascite - cittadinanza, puoi prenotare online o chiamare il numero 051 219 32 78 (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13).

Se sei minorenne, deve presentarsi all'appuntamento un tuo genitore maggiorenne o una terza persona maggiorenne munita di delega dei tuoi genitori e di copia del loro documento di riconoscimento/d’identità. Se sei maggiorenne, puoi presentarti direttamente all'appuntamento o puoi delegare un'altra persona maggiorenne che deve avere copia del tuo documento di riconoscimento/d’identità. In entrambi i casi, ti ricordiamo che la delega deve contenere i riferimenti del documento di riconoscimento sia della persona che delega, sia di quella delegata, e le generalità complete di esse (nome, cognome, data e luogo di nascita).

Se cambi cognome e hai figli/e maggiorenni che portano il tuo stesso cognome, consigliamo che figli e figlie siano presenti all’appuntamento per manifestare la loro volontà di mantenere il cognome attribuito alla nascita o di allinearsi a quello del genitore. Se non comprendi la lingua italiana devi presentarti con una persona maggiorenne che possa fare da interprete, la persona deve avere un documento di riconoscimento in corso di validità.

Documentazione richiesta

Devi presentare questa documentazione:

il tuo documento di riconoscimento/d’identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente: altri documenti dovranno essere valutati dall’Ufficiale di Stato Civile);

il decreto definitivo in formato originale (non verranno accettate fotocopie);

una marca da bollo da 16 euro.

In caso di delega devi presentare la delega e la copia del documento di riconoscimento/d’identità di chi ti ha delegato.

Quanto costa

Una marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda.

Tempi per il cambio

L'ufficiale dello stato civile (Usc) del Comune di Bologna annota i decreti sui propri registri di nascita, matrimonio, e negli atti di figli/e e avvisa gli Usc degli altri comuni interessati. Il cambiamento/aggiunta del tuo cognome/nome è sospeso fino a quando non vengono fatte tutte le annotazioni, solo dopo avrai le tue nuove generalità su documenti e certificati.

Ulteriori informazioni

È possibile consultare la scheda dedicata sul portale Iperbole del Comune.