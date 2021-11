Meteo: dopo Ognissanti le previsioni della prima settimana di novembre

Dopo i rovesci del fine settimana di Ognissanti, novembre 2021 si apre all'insegna delle perturbazioni per quanto riguarda le previsioni meteo su Bologna e L'Emilia-Romagna. Come riporta 3bmeteo, un nuovo impulso depressionario proveniente dall'atlantico nelle prossime ore impatterà anche sul bolognese, con conseguenti rovesci che però non sono destinati a rimanere a lungo. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Martedì. Tempo in netto miglioramento sull'Emilia Romagna, con ampi spazi di cielo sereno tra notte e mattino. Da segnalare l'arrivo di nuvolosità medio-alta e stratiforme in serata a preannunciare un nuovo peggioramento nella giornata successiva, mentre sui crinali appenninici a confine con la Toscana si avranno addensamenti con anche qualche isolato piovasco non escluso; possibili banchi di nebbia o nubi basse la mattino sulle basse pianure emiliane tra piacentino, parmense, reggiano. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi. Ventilazione a tratti moderata in prevalenza tra Ovest e Sudovest, con raffiche sulla Romagna. Mare mosso ma con moto ondoso in progressiva attenuazione, pur temporanea.

Mercoledì: Ampia saccatura in approfondimento sul Mediterraneo occidentale, richiamerà aria umida e instabile in risalita da Sud in grado di portare nuove piogge anche sull'Emilia Romagna, in particolar modo sull'Emilia centro occidentale; più blande e irregolari tra est Emilia e Romagna. Temperature che non subiranno particolari variazioni. Ventilazione prevalentemente dai quadranti meridionali. Mare mosso.

Giovedì: La perturbazione giunta ieri si muove verso Levante rinnovando in nottata e al primo mattino le ultime piogge, lasciando poi spazio a un miglioramento con ampi rasserenamenti dal pomeriggio . Venti ancora moderati o tesi da SE/SO in attenuazione. Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Mare da mosso a molto mosso.

(Foto e previsioni: 3bmeteo.com)