Settimana di temperature roventi. Il meteorologo: "A Bologna effetto 'isola di calore' tipico delle aree urbanizzate"

Una settimana all'insegna di temperature roventi. Per avere un po' di tregua dalla canicola, dovremo attendere il weekend. Così le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bologna a cura del meteorologo Francesco del Francia di 3bmeteo.com.

"L'anticiclone africano - spiega l'esperto - continua a dominare su larga parte della Penisola a garanzia di stabilità atmosferica e gran caldo; le temperature massime nei prossimi giorni si attesteranno fin verso i 35-36°C sul bolognese. In generale quindi, sino a venerdì 25 giugno, noteremo valori termici di almeno 4-6°C superiori alle medie del periodo. Aumenterà progressivamente anche il disagio fisiologico in particolare tra pomeriggio e tarda sera sul Capoluogo emiliano, a cui si aggiungerà anche l'effetto isola di calore tipico delle aree fortemente urbanizzate".

Nel weekend il caldo però potrebbe parzialmente smorzarsi, "pur rimanendo su valori pienamente estivi - avvisa Del Francia - mentre dell'instabilità verso il pomeriggio-sera potrebbe iniziare a comparire già venerdì sulle alte pianure emiliane e sulle aree appenniniche e pre-appenniniche; tendenza comunque che necessita di ulteriori conferme".

"Desta un certa preoccupazione - chiosa il meteorologo -in particolare per quanto concerne il comparto agricolo, la forte siccità che ormai da molte settimane imperversa in Emilia Romagna, come Toscana, Umbria e Marche."