Allerta meteo in Emilia-Romagna: temporali in arrivo anche su Bologna

Bollettino per le prossime 24 ore in allerta gialla, su tutta l'Emilia-Romagna, zona di Bologna e provincia comprese. La Protezione civile ha emanato un avviso meteorologico per domani, martedì 7 giugno 2022. Durante la giornata si legge nella nota "dalle prime ore della mattina sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in spostamento da Ovest verso Est". Nel pomeriggio, fa poi sapere l'Agenzia regionale, "i fenomeni tenderanno a persistere sulla parte di pianura centro orientale", e nelle successive 48 ore le condizioni dovrebbero essere stazionarie.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sulla base di quanto riporta dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo, un vortice di bassa pressione in movimento dal Mare del Nord verso la Scandinavia orchestrerà una perturbazione, che in transito sull’Europa centrale coinvolgerà anche le nostre regioni settentrionali. Già nella serata di lunedì il fronte collegato raggiungerà il Nord Italia a partire dall'arco alpino portando nuovi rovesci e temporali sparsi, che nella notte su martedì potranno risultare anche localmente di forte intensità specie tra alto Piemonte, medio-alta Lombardia e rilievi triveneti. Le ore del mattino di martedì si apriranno all'insegna di una diffusa instabilità, destinata anche a parte della Val Padana, a causa dell'indebolimento dell'anticiclone in corrispondenza delle nostre regioni settentrionali. Il fronte in marcia verso levante lascerà in eredità ancora instabilità che nel corso del pomeriggio determinerà la formazione di nuovi rovesci e temporali sui settori appenninici, Alpi (specie centro orientali) e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale e alto versante adriatico. Il tutto accompagnato da un calo termico. Nel dettaglio dell’Emilia-Romagna il fronte in transito potrebbe portare qualche locale rovescio nella mattinata di martedì sui settori al confine con la Lombardia e il veneto, mentre nel pomeriggio rovesci e temporali prenderanno vita in Appennino coinvolgendo a seguire Emilia centro orientale e Romagna. Mercoledì, dopo una prima parte di giornata ancora soleggiata, nuovi fenomeni (meno intensi rispetto a martedì) si formeranno in Appennino coinvolgendo entro sera soprattutto l’Emilia e la Romagna occidentale. Ancora locali fenomeni giovedì in attesa di un fine settimana soleggiato e ancora caldo.

Focus meteo in peggioramento su Bologna

Avvio di giornata discreto martedì, ma nel corso del pomeriggio locali rovesci o temporali transiteranno sulla città da Ovest portando un lieve calo termico: attese massime fino a 28/29°C. Mercoledì ancora discreto ma con il rischio entro sera di nuovi piovaschi in sconfinamento dall’Appennino. Meglio, infine, da giovedì con il ritorno a condizioni di tempo stabile e via via più soleggiato. Anche le temperature in ulteriore calo tra mercoledì e giovedì torneranno su valori estivi nel weekend.