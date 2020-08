Meteo, scatta l'allerta gialla: in arrivo temporali e calo delle temperature

Oggi, domenica 23 agosto, giornata a rischio per possibili temporali e calo delle temperature: Arpae ha infatti fatto scattare l'allerta gialla praticamente su tutto il territorio regionale. "Per domenica 23 Agosto la nostra regione sarà lambita dalla coda di una saccatura atlantica con irruzione di aria più fresca in quota. Tale situazione favorirà lo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche organizzati, più probabili nelle ore più calde della giornata. I fenomeni saranno accompagnati da fulminazioni, rinforzi con raffiche di vento e localmente potranno assumere anche carattere grandinigeno" ecco quello che si legge sul bollettino emanato.

