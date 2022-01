Allerta neve in alto Appennino, vento forte anche in pianura

Aria da neve in arrivo, ma solo alle quote di alto appennino, mentre in pianura si affaccia il vento forte. Queste le previsioni della protezione civile per domani mercoledì 5 gennaio, per cui è stata emanata una allerta meteo.

Nelle prossime ore è prevista una ventilazione consistente da sud-ovest che, lungo il crinale appenninico centro-occidentale, assumerà intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h), nelle prime ore della giornata.

Successivamente sono previste precipitazioni diffuse che assumeranno carattere nevoso inizialmente a quote superiori ai 1500 metri circa, con quota neve in rapido abbassamento nel corso della giornata.

Sul settore centro-occidentale le nevicate saranno di debole/moderata intensità (localmente le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve) con accumuli intorno ai 5-15 cm per le zone di collina e montagna.

Nel corso della serata è inoltre previsto un rapido aumento della ventilazione da nord-est con intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo la fascia costiera e zone orientali limitrofe e anche del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato.