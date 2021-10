Meteo, settimana all'insegna del maltempo a Bologna: temporali e piogge fino a giovedì

La prima settimana di ottobre all'insegna del maltempo a Bologna come nel restod ell'Emilia Romagna. Le previsioni del tempo di 3BMeteo

ONDATA DI MALTEMPO DI STAMPO AUTUNNALE: con l'inizio di ottobre le perturbazioni atlantiche associate alla grande depressione d'Islanda cominciano a scendere di latitudine per portare maltempo anche sull'Europa meridionale. Una di queste ha ormai raggiunto l'Italia e porterà maltempo sulla nostra regione nel corso delle prossime 24-48 ore. Previsti temporali, nubifragi e allagamenti con un calo delle temperature che ci porterà in autunno.

METEO EMILIA ROMAGNA PROSSIME ORE e MARTEDÌ: nel corso delle prossime ore di lunedì nuvolosità irregolare anche compatta associata a piogge e rovesci, localmente a carattere temporalesco soprattutto a ridosso dell'Appennino. Nel corso della sera i fenomeni tenderanno ad intensificarsi sulle province occidentali assumendo carattere intenso in prossimità dell'Appennino. Ulteriore diffuso peggioramento nell'arco della notte con piogge, temporali e nubifragi diffusi su tutta la regione, anche sui settori di pianura con possibili allagamenti e criticità. Nel corso della mattinata di martedì graduale miglioramento con qualche annuvolamento residuo solo sui settori più occidentali. Entro sera migliora pressoché ovunque con pochi annuvolamento residui. Temperature in lieve calo soprattutto nei valori massimi di martedì, non oltre 24-26°C. Venti forti meridionali con mari molto mossi.

GIORNI SUCCESSIVI: un nuovo impulso instabile transiterà sulla regione nella giornata di mercoledì distribuendo piogge e rovesci a carattere intermittente e qualche locale temporale ma in forma abbastanza isolata. Più sole da giovedì mattina con ancora un po' di variabilità sulle zone della Romagna poi il tempo migliorerà ulteriormente con sole prevalente tra venerdì e il weekend. Le temperature saranno in ulteriore calo mercoledì poi resteranno stazionarie entro i valori medi del periodo per il weekend.

Meteo Bologna, le previsioni del resto della settimana: così dal 5 al 10 ottobre