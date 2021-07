Meteo Bologna: le previsioni per il fine settimana, giornate da "bollino rosso"

Giornate soleggiate in città con isolati brevi temporali o rovesci di calore possibili sull'Appennino. Come da previsioni del metereologo Daniele Olivetti su 3bMeteo, il caldo sarà via via più intenso, con punte di 32-33°C, anche oltre i 35°C nel weekend, quindi giornate da "bollino rosso".

Fino al weekend compreso sole prevalente sull'Emilia Romagna grazie al ritorno dell'anticiclone. Locali temporali di calore saranno tuttavia possibili in Appennino nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno in ripresa così come il caldo: picchi fino a 32-34°C sulle pianure emiliane occidentali ma meno caldo verso le coste, complice una vivace ventilazione orientale. Caldo intenso invece tra sabato e domenica.

Venerdì 23 luglio

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4164m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 24 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4401m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 25 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla pianura romagnola cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4350 metri. Mare da poco mosso a mosso.