Meteo, in arrivo il freddo russo: anche a Bologna temperature sotto lo zero e neve

"Arriva il freddo russo, anche se l'Italia non sarà il principale obiettivo. Instabilità in aumento al Sud e sulle regioni adriatiche con qualche rovescio nevoso anche a quote molto basse”. Così Edoardo Ferrara , meteorologo di 3bmeteo, tracciando la tendenza per i prossimi giorni, che vedranno temperature sotto lo zero e possibile nevischio anche nel bolognese.

Arriva il freddo russo

“Il freddo russo raggiungerà l'Italia” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “ma la nostra Penisola non sarà l'obiettivo principale dell'ondata di gelo. Ad ogni modo tra venerdì e sabato assisteremo ad un tracollo termico su gran parte del Paese, ma in modo particolare sulle regioni adriatiche, sotto i colpi di molto freddi venti di Tramontana, Bora e Grecale. Previste raffiche anche di oltre 60-70km/h , soprattutto su Tirreno e Isole Maggiori.”

“L'offensiva fredda innescherà locali rovesci o temporali in particolare su Sicilia, Sardegna, regioni del Sud e sul medio versante Adriatico; poco o nulla sul resto d'Italia salvo qualche nevicata sulle Alpi di confine. Con il calo delle temperature fiocchi di neve potranno cadere a quote collinari entro venerdì tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise; inizialmente dai 500-1000m al Sud ma in calo. Sabato non esclusa neve a tratti fin sulle coste sul medio versante Adriatico, in collina sul resto del Sud peninsulare, sotto i 1000m anche sulla Sicilia. Da monitorare infine un possibile nuovo peggioramento tra domenica e lunedì' non solo al Sud ma anche al Centro e parte de Nord, con neve a quote molto basse” - concludono da 3bmeteo.com

Weekend di temperature rigide e neve anche a Bologna

Il weekend si preannuncia rigido anche sotto le Due Torri.

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per sabato 16 gennaio, ma durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, mentre la minima tracollerà fino a -3°C. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: bel tempo prevalente sull'Emilia Romagna, pur con nubi irregolari, specie nella prima parte del giorno. Clima freddo, gelido in Appennino, con forti gelate anche in pianura nottetempo e al mattino. Venti deboli all'interno, ancora qualche raffica tra Nord e Nordest su coste e Romagna. Mare da poco mosso a mosso.

Per domenica 17 gennaio: a Bologna cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio , sono previsti 1.7cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 553m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

Nel settore climatico Bolognese

DOMENICA: nubi in aumento su tutta la regione, possibili deboli fenomeni tra Est Emilia e Romagna entro sera, nevosi a tratti anche in pianura. Clima freddo