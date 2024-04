Dal vento forte ai temporali, emanata nuova allerta meteo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Maltempo nelle prossime ore, come anticipato, sul nostro territorio. L'allerta meteo per vento di ieri è stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledì 17 aprile, intanto la protezione civile dell'Emilia Romagna ha emnanato anche un nuovo bollettino di allerta per temporali per le 24 ore successive.

Vento forte oggi, interessate le zone montane e collinari

Il primo bollettino parla di allerta arancione per l'intera giornata di oggi - 16 aprile - per vento nella provincia di Bologna, nelle zone di montagna. L'allerta è gialla - minore intessità - sulle zone collinari bolognesi.

"Per la giornata di martedì 16 aprile - si legge - sono previsti venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale centro-orientale da sud-ovest. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest sulla collina centro-orientale e, dalla serata, da nord-est sul mare, sulla costa e sulla pianura orientale. Il mare al largo sarà da molto mosso ad agitato. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione, in condizioni di onda sotto costa che, nel tardo pomeriggio, potrebbe superare i 2 m. Non si esclude infine la possibilità di locali brevi rovesci e/o temporali durante il pomeriggio-sera sul settore orientale".

Domani allerta temporali in Emilia Romagna

L'allerta per temporali invece avrà validità dalle 00:00 del 17 aprile 2024 fino alle 00:00 del 18 aprile 2024. "Nella giornata di Mercoledì 17 Aprile - si legge nel bollettino - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione a partire dalle ore pomeridiane. Nelle prime ore della mattina, non si escludono localizzati fenomeni di erosione in condizioni di mare sotto costa prossime ai 2 metri".

Meteo Bologna prossimi giorni

Da martedì sera e fino a venerdì tempo invece più instabile per l'affondo di una saccatura di matrice artica sul Mediterraneo. Sul capoluogo emiliano attesa spiccata variabilità con occasione per qualche rovescio o temporale (grandine non esclusa), contestualmente a un netto calo delle temperature sotto venti da Nord. Non mancheranno ad ogni modo delle fasi asciutte e soleggiate. Così la tendenza dei prossimi giorni sul capoluogo emiliano tracciata da 3bmeteo.