Meteo, dalla prossima settimana tornano pioggia e freddo

C’è ancora spazio per pioggia, freddo e neve in alta quota dopo il caldo di queto fine settimana. Il meteo per la prossima settimana si preannuncia in controtendenza rispetto alle medie stagionali, con rovesci e temperature che scenderanno in modo netto. “Dopo il weekend dal sapore estivo – dice Edoardo Ferrara, meteorologo del sito specializzato 3bmeteo.com – le condizioni meteo cambieranno in modo netto nella nuova settimana. Sull'Italia confluiranno venti artici in discesa dal Nord Europa e una depressione in risalita dal Nord Africa, con rovesci, temporali (localmente anche con grandine), forte vento e netto calo delle temperature, anche sotto la media entro il 16-17 aprile”.

“Termicamente potremmo fare marcia indietro di due mesi – continua Ferrara –. La causa sarà l'affondo deciso di una saccatura colma d'aria artica questa volta non solo sull'Europa centro-settentrionale ma con molta probabilità anche sul Mediterraneo, dove l'anticiclone subtropicale verrà smantellato. In particolare, proprio sull'Italia convergeranno il fronte freddo in discesa da Nord e un insidioso vortice attualmente attivo tra Tunisia e Algeria in risalita verso il Sud Italia”.

Il meteo a Bologna

A Bologna, nello specifico, il meteo comincerà a cambiare da martedì, con piogge attese nella serata. Il clima resterà rigido fino al weekend del 20 e 21 aprile. Il giorno peggiore sarà probabilmente giovedì 18 per le precipitazioni e venerdì 19 per le temperature, con una minima attorno ai 7 gradi e una massima di 14 gradi.