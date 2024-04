Meteo Bologna, le previsioni di inizio settimana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Clima molto mite con picchi di 27°C tra domenica e lunedì a causa del netto ma temporaneo rinforzo dell'anticiclone. Queste e previsioni di 3Bmeteo.

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna domenica con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 4237m. I venti sono al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

Da martedì possibile però una fase più instabile, con annesso calo termico di alcuni gradi.

Meteo Bologna lunedì 8 aprile

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3785m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

Meteo Bologna martedì 9 aprile

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3602m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.