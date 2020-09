Meteo, temporali e vento forte: allerta della Protezione civile

"Nella giornata di domenica 27 settembre sono previste precipitazioni a carattere temporalesco associate a raffiche,

fulminazioni e probabili eventi grandinigeni sul settore centro-orientale del territorio regionale". Lo rende noto la Protezione civili Emilia-Romagna segnalando inoltre "a partire dalle ore pomeridiane sono previsti venti di bora sulla costa e sul mare superiori a 62 km/h (Beaufort 8), con raffiche che potranno superare i 74 km/h (Beaufort 9). Si prevede anche un aumento della ventilazione sul crinale appenninico fino a superare i 62 km/h (Beaufort 8), con raffiche superiori a 74 km/h (Beaufort 9). Sulle aree del settore orientale si prevede, invece, una ventilazione inferiore alla soglia di allerta ma con raffiche che potranno superare i 74 km/h (Beaufort 9), anche indotte dai fenomeni temporaleschi".

Dal punto di vista idraulico, le precipitazioni previste dalla serata di oggi, domenica 27 settembre e per la giornata di

domani lunedì 28 settembre, potranno portare a dei superamenti di soglia 1 nei bacini romagnoli.

La previsione di altezza d'onda è al limite della soglia di attenzione, tuttavia non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni legate all'assenza di protezioni ed alla parziale presenza di infrastrutture turistiche.

Per domenica 27 settembre "una circolazione ciclonica attiva sull'Italia pilota una perturbazione in risalita dal Tirreno, che coinvolgerà l'Emilia Romagna soprattutto tra pomeriggio e sera con nubi in aumento e precipitazioni sparse. Fenomeni più abbondanti e diffusi su Romagna ed Emilia orientale specie in serata (dove non si escludono locali temporali), più scarsi o assenti tra parmense e piacentino. Temperature in ulteriore calo, sotto le medie del periodo, con neve sull'Appennino a tratti verso i 1.600 metri. Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica. Mare mosso o molto mosso al largo", fa sapere 3bMeteo.

La mappa del 27 settembre di 3bMeteo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery