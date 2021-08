Elezioni comunali a Castel del Rio, la Lega candida Fabio Morotti

La presentazione del candidato alle prossime amministrative: "Non ha mai smesso di svolgere attività politica in tutta la Vallata del Santerno"

Per le elezioni amministrative di Castel del Rio, le forze politiche di centrodestra convergono su Fabio Morotti: il candidato, che guiderà la lista Centrodestra per Castel del Rio, è nato nel Comune alidosiano il 12 maggio 1963, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1999 al 2004.

"Non ha mai smesso di svolgere attività politica in tutta la Vallata del Santerno - spiega la nota firmata da Daniele Marchetti (Responsabile Provinciale imolese Lega), Nicolas Vacchi (ViceCoordinatore provinciale Fratelli d'Italia con delega al Circondario Imolese) e Mario Pedica (Coordinatore Provinciale Forza Italia) - ricordiamo ad esempio l'esperienza in Consiglio Comunale a Borgo Tossignano e l'incarico cessato recentemente di segretario della Lega per tutti i comuni valligiani. Oggi la sfida del Comune di Castel del Rio, un territorio che merita di muoversi in autonomia, senza dover seguire i diktat politici che spesso provengono da Imola, sfruttando così appieno le sue potenzialità".