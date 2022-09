Svastiche su manifesti elettorali, Veronesi (IV): "Grave, ma ragazzata, ho il polso dei miei concittadini"

"Anche io mi sono beccato una bella svastica su un manifesto elettorale. Anche nel mio caso è pure tracciata in modo non corretto. Anche io ho fatto la denuncia di rito". A tornare sulla vicenda denunciata dal deputato e candidato PD Andrea De Maria è Giampiero Veronesi, ex PD e ora candidato del Terzo Polo, che su Facebook pubblica la foto chelo riguarda.

Proprio nel comune del quale è sindaco, Anzola, alcuni manifesti Pd e + Europa sono stati deturpati con il simbolo della propaganda nazista: "Ho il polso dei miei concittadini - continua Veronesi sui social - tendo a non farne un dramma, perché occorre il coraggio di dire che si tratta di una ragazzata, sulla quale convengono anche le Forze dell’Ordine".

Il sindaco di Anzola condanna il gesto "ma parimenti, sfruttare in campagna elettorale la notizia per andare sui giornali e sui telegiornali, ha tanto un sapore equivalente al gesto di tracciare quella svastica su di un manifesto - punge - Da un lato, infatti, abbiamo uno stupido che traccia un simbolo di cui non conosce il significato, dall’altro lato, invece, abbiamo uno furbo che sfrutta quel gesto per alimentare le consuete paure, in particolare sulle persone più anziane. Imbarazzante anche il silenzio del centro destra, che non condanna minimamente l’accaduto".

Veronesi lancia quindi la stoccata: "Ora sono curioso di vedere se verrà fatta la stessa cosa dal PD e dal centro destra, così come sono curioso di vedere se Repubblica mi darà il medesimo risalto, così come, ancora, sono proprio curioso di vedere se il Tg3, rispettando la par condicio, darà la medesima notizia anche su di me. Sarò pessimista ma ho più di un dubbio…..".