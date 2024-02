Elezioni europee, il voto per i comunitari residenti in città: come fare

I cittadini comunitari residenti a Bologna possono presentare domanda per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

I cittadini e le cittadine dell'Unione Europea possono votare nel Comune di Bologna per l'elezione dei membri spettanti all'Italia.

Le richieste dovranno essere presentate entro l'11 marzo 2024 utilizzando il modello disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

La domanda può essere presentata personalmente all’Ufficio Elettorale in piazza Liber Paradisus 10, Torre B piano 0 oppure inviata via pec all’indirizzo ufficioelettorale@pec.comune.bologna.it allegando copia del documento di identità in corso di validità. A seguito della domanda il nominativo verrà iscritto nell’apposita lista aggiunta e verrà consegnata una tessera elettorale che consentirà di votare presso il seggio indicato.

Nel rispetto del divieto del doppio voto, con l’iscrizione nella lista aggiunta si potrà votare esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del paese di origine.