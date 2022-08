Elezioni, Potere al Popolo: "Nel PD si sgomita, si va a Roma solo con la poltrona"

Il detto "chi va a Roma perde la poltrona" andrebbe rivisto per Marta Collot, esponente cittadina di Poter al Popolo e candidata alle ultime comunali di Bologna : "Si va a Roma solo con la poltrona. Sono uscite le liste dei candidati dalla direzione del partito, e Monica Cirinnà ha prima rifiutato e poi accettato un posto in un collegio in cui l'elezione non è sicura. Come se servisse ulteriore conferma che nel centrosinistra si sgomita per le poltrone, non per portare avanti ideali e battaglie politiche" quindi "nel PD è lotta per la poltrona" secondo Collot.

Intanto Potere al Popolo, in vista delle elezioni del 25 settembre, è stato impegnato a raccogliere circa 40mila firme per la Camera e 20mila per il Senato in tutta Italia, per Unione Popolare: "La pessima legge elettorale vigente prevede che ogni lista indichi il 'capo politico'. Ringraziamo Luigi de Magistris per aver accettato di assumere questa responsabilità in qualità di garante del progetto di Unione Popolare".Un passo è stato già fatto: il simbolo presentato al Viminale - Unione Popolare con de Magistris - che avrà come capolista appunto l'ex sindaco di Napoli, Ligi De Magistris, è stato regolarmente ammesso.