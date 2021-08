Elezioni, Battistini sfida Lepore e lo invita a un confronto pubblico: "Dove vuoi tu, anche alla Festa dell'Unità"

Fabio Battistini, il candidato sindaco di Bologna sostenuto dal centrodestra, sfida l'avversario Matteo Lepore a un confronto pubblico, anche alla Festa dell'Unità (in corso da ieri al Parco Nord): "Scegli il campo. Io non sono un politico navigato come te. Sono un cittadino che ha deciso di fare una scommessa insieme alla sua città per cambiare le cose e migliorarle. Non seguo volentieri le polemiche perché preferisco incontrare i bolognesi e parlare del futuro che vogliamo" ha scritto in una nota.

"Parliamo dei temi veri fra cui degrado e traffico"

"Dunque ti faccio un invito: cominciamo a confrontarci sui temi veri, io mi sono un po' stancato delle parole dei politici. Confrontiamoci sul traffico che affligge i bolognesi, sul degrado, sui progetti di sviluppo della città. Confrontiamoci, presto, davanti ai cittadini - continua l'aspirante sindaco - come credi e dove vuoi tu. Ad esempio ai giardini Margherita, in piazza Maggiore, alla Festa dell'Unità se non sono sgradito. Oppure "in qualche stadio di frisbee (ironizza il civico evocando una delle proposte della sardina Mattia Santori, che si candida con il Pd) "Oppure sotto i portici così ti rendi conto delle condizioni in cui versano veramente".

Lepore si è detto disponibile a partecipare ai dibattiti con altri candidati che come di consuetudine potranno essere organizzati prima del voto del 3 e 4 ottobre, fa sapere il suo staff in seguito alle dichiarazioni di Battistini: toccherà quindi ai rispettivi collaboratori definire date e modalità di confronto.(Dire)