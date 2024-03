Medicina, Matteo Montanari si ricandida: "Ho messo tutto me stesso a servizio della Comunità"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Il mandato amministrativo che stiamo terminando è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerose emergenze. Prima il Covid, poi l'esplodere di nuove guerre e la crisi energetica, infine l’alluvione", così il sindaco Matteo Montanari, che si candida per il secondo mandato, a Medicina, che in questi giorni ricorda i 4 anni dall'istituzione della zona rossa nei primi mesi della pandemia.

"Sono orgoglioso di come abbiamo saputo gestire questi momenti così complessi e talvolta totalmente nuovi. Rimanendo forti e uniti e ponendo attenzione prima di tutto ai più fragili e alle famiglie medicinesi - scrive in una nota - Nonostante tutto, sono davvero tanti gli obiettivi centrati, i cantieri in corso e quelli a cui stiamo lavorando per cambiare in meglio la Città e le nostre frazioni. Tanti progetti nuovi che Medicina in alcuni casi aspettava da decenni. Ogni giorno e nei momenti più difficili che abbiamo vissuto insieme, ho messo tutto me stesso a servizio della nostra Comunità. Grazie per la collaborazione che non è mai mancata".

"In questi ultimi mesi mi sono chiesto se avessi ancora l'energia e la testa per guidare la Comunità di Medicina. Per continuare a guardare contemporaneamente il piccolo problema sotto casa, mantenendo lo sguardo rivolto al futuro. Poi mi sono chiesto se nei prossimi anni sarei stato in grado d'essere sia un bravo Sindaco, che un bravo papà e marito - continua Montanari - Ho capito d'avere ancora l'energia e la volontà di raccogliere la sfida di un nuovo mandato da Sindaco. Insieme possiamo aprire una fase nuova per rendere Medicina ancora più vivibile, forte e partecipata. Possiamo sostenere crescita, innovazione e solidarietà, oltre a concludere i progetti iniziati. Come sempre, questa nuova sfida dovrà essere un gioco di squadra. Perché solo insieme possiamo fare ancora meglio per Medicina", conclude".

Chi è Matteo Montanari

Nato il 29 novembre 1982 a Medicina. Laureato in Scienze della Comunicazione con Specializzazione in Antropologia culturale, ha poi conseguito il Master universitario in Economia della Cooperazione.

Impegnato nel sociale, ha svolto il Servizio Civile Volontariato presso i Servizi Sociali del Comune di Medicina.

Nel 2008 ha partecipato al Programma europeo “Leonardo Da Vinci” a Bruxelles. Dal 2008 al 2014 ha quindi collaborato con il Parlamento europeo.

Nello scorso mandato, per il Comune di Medicina, ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco, Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti, Comunicazione e Informatica, Piano strategico e Sviluppo Digitale. In quello precedente ha ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura, all’Informatizzazione, al Volontariato e alla Comunicazione. Eletto sindaco il 26 maggio 2019.

