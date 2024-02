Morta Rosetta Mazzone, fu consigliera comunale durante il mandato Imbeni

E' morta Rosetta Mazzone, la sua una vita dedicata ai diritti delle donne e dei minori e alla politica cittadina. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza a Bologna proprio con una tesi sulla legislazione penale minorile, per lunghi anni è stata docente alla scuola per assistenti sociali nel corso di Diritto minorile e famigliare. Dal 1985 è stata anche consigliera comunale durante il mandato di Renzo Imbeni.

In lutto palazzo D'Accursio. Parole di cordoglio dal sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Ci lascia una donna impegnata e appassionata che ha dedicato la sua vita professionale a difendere i diritti delle donne e dei minori - ha scritto in una nota il primo cittadino - Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio e del Comune di Bologna alla famiglia di Rosetta Mazzone e a tutte le persone che le hanno voluto bene".