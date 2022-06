Caos 5 Stelle, Piccinini non segue Di Maio: "Momento difficile anche umanamente"

Chiede "parole di chiarezza" al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, ma non seguirà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, uscito dal Movimento 5 Stelle per costituire la nuova formazione, Ipf.

Così la consigliera regionale 5 stelle, Silvia Piccinini, che vuole capire le prospettive anche alla luce dei "risultati deludenti delle amministrative", quelle di quest'anno e anche quelle del 2021, che pure videro la vittoria (ma con pochissimi voti) e l'ingresso in giunta a Bologna.

Quindi esige garanzie sul fatto che il movimento proseguirà la strada nel centrosinistra. "Credo non sia più evitabile un confronto, soprattutto coi territori, che sia vero e autentico. Fino ad oggi non c'è mai stato", scandisce oggi Piccinini, a margine di una conferenza stampa in Regione. "Bisogna dire in maniera chiara, precisa, con parole di verità e trasparenza se il Movimento 5 stelle vuol essere alleato dentro il centrosinistra o se vuole correre da solo alle prossime politiche. Questa seconda opzione dal mio punto di vista fa il gioco delle destre e i movimenti sovranista. Qui rischiamo che politiche omofobe, che sono contro i diritti civili, il diritto di abortire e il fine vita, vadano al Governo. Questo paese non se lo può assolutamente permettere".

Dunque non è escluso un addio al Movimento nel caso andasse da solo alle prossime elezioni? "E' presto ovviamente, ma oggi mi aspetto parole di chiarezza su questo", risponde Piccicini, Per quanto riguarda Luigi Di Maio, "ha fatto la storia del Movimento insieme a tutti noi e quindi per me è un momento difficile anche umanamente", prosegue la consigliera. "Credo siano stati fatti errori da entrambe le parti e credo che se si fosse agito in maniera diversa non si sarebbe arrivati a questo punto. Ora non dobbiamo perdere l'occasione di chiederci perché siamo arrivati a questo esito, che era da evitare". (dire)

Con l'uscita di Di Maio, il Movimento 5 stelle passa da 155 a 105 deputati, da 72 a 61 senatori.

(Silvia Piccinini - foto archivio)