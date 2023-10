Question Time in Comune: voli notturni, ritardi per il Ponte dei Cedri e telecamere a Porta Saragozza

Ieri il Question Time a Palazzo D’Accursio. Al centro delle discussioni i voli notturni dall’aeroporto di Bologna, i ritardi nella ristrutturazione del Ponte dei Cedri e la videosorveglianza nella zona di Felice Battaglia.

Voli e rumore, problemi irrisolti

In vista della proroga dell'ordinanza che limita i voli notturni sulla città dalle 23 alle 6, Giulia Bernagozzi e Detjon Begaj, rispettivamente consiglieri di maggioranza del Pd e di Coalizione Civica, hanno sollevato interrogativi sui dati relativi al traffico degli aerei cargo e sull'uso sottoutilizzato della pista di Bargellino, dichiarando che solo il "10-15% dei voli non sorvola le zone più popolate del nostro quartiere Navile". I residenti vicino all'aeroporto si lamentano da tempo del rumore degli aerei che passano sopra le loro case, oltre a problemi con bagagli smarriti e difficilmente recuperabili. Begaj ha sottolineato la necessità di rivedere il layout dell'aeroporto e il suo modello di sviluppo, poiché anche i voli diurni hanno causato disturbi acustici e di salute durante l'estate. La risposta dell'assessore Valentina Orioli ha confermato l'intenzione della regione e del comune di prorogare l'ordinanza e di ottenere i dati mancanti dall'aeroporto al fine di valutare meglio l'impatto del traffico aereo e le strategie possibili.

Ponte dei Cedri, lavori fermi

I lavori per il ponte del Parco dei Cedri al confine tra il quartiere Savena e il comune di San Lazzaro sono fermi da diverso tempo e i cittadini che si aspettavano un cantiere a partire dal mese scorso si sono rivolti alle istituzioni. Samuela Quercioli, consigliera di "Bologna Ci Piace", una lista civica di centrodestra, ha dichiarato che le spiegazioni del comune non sono convincenti, poiché attribuiscono i ritardi al maltempo della scorsa primavera. Ha chiesto spiegazioni sui motivi reali del ritardo e sui tempi certi di inizio dei lavori. Nella sua risposta, Simone Borsari, assessore ai lavori pubblici, ha chiarito che i ritardi sono stati causati da altri enti coinvolti diversi dal Comune di Bologna, che hanno dato priorità alle attività legate agli eventi meteorologici straordinari avvenuti nei mesi di maggio e giugno. Nonostante i ritardi, la giunta ha ribadito che "le ultime autorizzazioni per l'accesso alle aree fluviali sono diventate esecutive solo pochi giorni fa" e che i lavori inizieranno a fine ottobre, come precedentemente annunciato.

Nodo telecamere in zona scuole Carracci

Infine, Nicola Stanzani, consigliere di Forza Italia, ha sollevato la questione delle telecamere nella zona di Felice Battaglia, in particolare vicino alle scuole Carracci. Durante il consiglio di quartiere di Porto Saragozza, la discussione si è sviluppata da due proposte di legge simili per affrontare il vandalismo. Annamaria Cesari ha proposto l'installazione di un sistema di videosorveglianza, mentre il centrosinistra ha suggerito investimenti in sicurezza integrata. Alla fine, il consiglio ha votato a favore della proposta del centrosinistra, sottolineando l'importanza di affrontare le radici sociali dei comportamenti vandalici. Tuttavia, sin dall'inizio, l'odg della maggioranza era aperto all'installazione di telecamere nella zona nel caso in cui gli investimenti non fossero stati sufficienti nella deterrenza del vandalismo. Nel suo intervento in comune Stanzani ha difeso la proposta della collega chiedendo all’assessore Bugani se queste telecamere verranno montate. “Attualmente non risulta prevista l'installazione di un sistema di videosorveglianza” ha risposto Bugani, ma che essa verrà fornita qualora “se ne valutasse l'opportunità di comune accordo con la Pl e con il presidente di quartiere Cipriani”.