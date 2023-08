Neurochirurgia pediatrica: al Sant’Orsola 50 ore e sette interventi in soli otto giorni

Anche d’estate non diminuisce la grande mole di lavoro per l’equipe multidisciplinare dell’Ausl con sede al policlinico. In soli otto giorni, la squadra composta da Neurochirurghi Pediatrici, Pediatri, Anestesisti, Rianimatori, Chirurghi plastici, Neuropsichiatri infantili, Neonatologi, Neuroradiologi, Oncologi, Radioterapisti, Infermieri, Tecnici e riabilitatori del Centro di Riferimento regionale di Neurochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Istituto Scienze Neurologiche ha portato a termine sette interventi per un totale di cinquanta ore di sala operatoria. Di questi sette interventi, quattro erano grandi tumori profondi.

I pazienti, di cui solo uno è proveniente dalla provincia di Bologna, due sono neonati con gravi malformazioni e un altro è un bambino tedesco in vacanza in Romagna. “Gli ottimi risultati ottenuti sono l’esito dello sforzo organizzativo di un’equipe multidisciplinare composta da almeno 20 professionisti per ciascun caso pediatrico trattato, supportata da sofisticate tecnologie a misura di bambino” precisa Mino Zucchelli, responsabile della Neurochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna. Un risultato possibile solamente in una struttura all’avanguardia dedicata esclusivamente alla cura dei pazienti pediatrici. Il centro di Riferimento di Neurochirurgia Pediatrica della Regione Emilia-Romagna rientra infatti nella ristrettissima cerchia di centri italiani ed europei in grado di gestire in completa autonomia casi neurochirurgici di elevatissima complessità.