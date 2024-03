Salute reni, screening ed esami gratis al Sant'Orsola

Cogliere i primi segnali della malattia per arrivare a una diagnosi precoce. Azioni di prevenzione, sinergia e collaborazione sono le strategie vincenti per combattere le malattie che colpiscono i reni, ancora oggi troppo sottovalutate, anche a causa della loro evoluzione lenta e subdola. Per questo il personale medico-sanitario del Sant'Orsola e gli specializzandi della scuola di specialità dell’Università degli Studi di Bologna, insieme ai volontari dell’Associazione ANTR - Associazione Nazionale Trapianti di Rene, giovedì saranno a disposizione della cittadinanza per offrire un controllo gratuito che prevede, dopo la raccolta dei dati anamnestici, la misurazione della pressione arteriosa e l'esame delle urine, del sedimento e della microalbumina.

L'edizione dello scorso ha visto l'adesione all'iniziativa di 136 cittadini, con risultati significativi: 44 hanno evidenziato un problema renale da tenere monitorato mentre 7 sono dovuti ricorrere a cure nefrologiche tempestive.

Controlli gratuiti, ma anche un’intensa attività di informazione attraverso il dialogo con gli specialisti e la distribuzione di materiale informativo.

Per prevenire le malattie renali è infatti importante conoscere e seguire 8 semplici regole che molto hanno a che fare con il nostro stile di vita: mantenersi attivi e in forma, controllare periodicamente i livelli di zuccheri nel sangue, controllare la pressione sanguigna, seguire una dieta sana e bilanciata, non fumare, mantenere un adeguato e regolare apporto di liquidi, assumere farmaci soltanto sotto stretto controllo medico e tenere sotto controllo la funzione renale se si hanno uno o più fattori di rischio.

Otto "regole d’oro" da tenere sempre a mente, specie se si considera la natura silente di queste malattie: il progressivo deterioramento delle funzioni renali, infatti, non si manifesta con sintomi evidenti fino alle fasi avanzate, quando si tramuta in insufficienza renale e necessita di terapie sostitutive come la dialisi o il trapianto.

In apertura di giornata alle 9.30 interverranno per un saluto alla cittadinanza Luca Rizzo Nervo, Assessore Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani, disabilità del Comune di Bologna, Roberta Toschi, Presidente della V commissione del Comune di Bologna, Giuseppe Paruolo, membro della IV Commissione della Regione Emilia-Romagna sulle Politiche Sociali e della Salute, Marilena Fabbri, responsabile Rapporti con la Cittadinanza e le Associazioni della Regione Emilia-Romagna, Matteo Ravaioli, direttore della Chirurgia addominale nell'insufficienza d'organo terminale e nei pazienti con trapianto d'organo dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.