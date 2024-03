Diagnosi del tumore al polmone, in campo l'intelligenza artificiale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C'è un software di intelligenza artificiale per rendere più efficiente la diagnosi precoce del tumore al polmone. La sperimentazione partirà a giugno, grazie a un accordo tra la Regione, la fondazione catalana Eurecat e l’Irccs Policlinico Sant’Orsola: "La sperimentazione, una delle più complesse, per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, mai realizzate in Italia in campo sanitario, mira nei prossimi mesi a comprendere come le tante reti neurali che compongono il software, sono in grado di apprendere, supportando via via con sempre maggiore accuratezza i radiologi e gli oncologi fra le due sponde del mediterraneo", fa sapere la Regione.

Si chiama “Deep Lung” e nasce dalla collaborazione tra l’Emilia-Romagna e la Catalogna: è un programma basato su algoritmi di Deep Learning sviluppato dalla fondazione catalana Eurecat per monitorare, sulla base di Tac polmonari effettuate sui pazienti, i noduli sospetti e valutarne i cambiamenti, al fine di rilevarne in tempi più brevi la natura.

Il software sarà sperimentato a Bologna e alla Clinica universitaria di Barcellona con l’obiettivo di istituire un servizio innovativo e gratuito, a disposizione di tutte le strutture sanitarie pubbliche dell’Emilia-Romagna.

La capacità di calcolo necessaria sarà offerta, gratuitamente, dal supercomputer Margherita, che la Regione ha acquisito con un finanziamento di 3,5 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).

L’accordo tra l’Amministrazione regionale, Eurecat e l’Irccs Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, è frutto di un importante e progetto di cooperazione territoriale europea tra l’Emilia-Romagna e la Catalogna con il progetto "Digital Transformation for Regions – “DT4Regions", di cui l’Emilia-Romagna è capofila, finalizzato alla creazione di una piattaforma europea per le Regioni per abilitare soluzioni collettive di intelligenza artificiale e Big Data.

“Diagnosi precoce e tempestività delle cure sono fondamentali in oncologia, perché possono salvare vite - sottolineano gli assessori alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, e alla Cooperazione europea, Paolo Calvano -. Sotto questo profilo, l’intelligenza artificiale e l’analisi dei Big Data possono rappresentare un supporto prezioso per le attività di diagnostica, per rendere sempre più precise e tempestive le decisioni cliniche e contribuire a un miglioramento degli esiti di salute dei pazienti. La sperimentazione del progetto ‘Deep Lung’- proseguono gli assessori regionali - rappresenta un’occasione importante di collaborazione internazionale per validare una tecnologia innovativa in grado di accrescere la qualità dei servizi pubblici erogati in ambito sanitario. Tutto ciò è stato possibile grazie alle competenze delle persone già presenti in Regione e nel Policlinico Sant’Orsola. È anche attraverso la cooperazione tra istituzioni e centri di ricerca, la disponibilità in mano pubblica di tanti dati, lo scambio di saperi e competenze, che possiamo essere in grado di affrontare le nuove sfide cui è chiamata la sanità pubblica”.

Il progetto “Deep Lung”

L’obiettivo è quello di "testare un software innovativo per la diagnosi precoce del cancro ai polmoni che implementa architetture di più algoritmi interconnessi di Intelligenza artificiale, progettati per incrementare l’efficienza e la tempestività della diagnosi del cancro al polmone, semplificando il monitoraggio di noduli sospetti rilevati attraverso la tomografia assiale computerizzata (Tac) e rendendone più preciso e attendibile il confronto" spiegano da via Aldo Moro.

In pratica, il nodulo rilevato tramite Tac viene sottoposto a controllo e l’intelligenza artificiale ne analizza dettagli fisici e potenziale crescita – possibile sintomo di tumore maligno – per accelerare un’eventuale diagnosi.