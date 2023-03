La Virtus si impone a Berlino e supera l’Alba

Ventottesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che è ospite dell’Alba Berlino.

I primi punti del match arrivano per mano di Olinde che apre il parziale di 6-0 con cui Berlino, interrotto da Jaiteh con un personale 4-0. La Segafredo riesce a riportarsi a contatto a – 1 sul 10-9, subito trasformato in vantaggio netto da Mickey e Teodosic: anche i cambi dalla panchina portano grande freschezza e tanta energia consentendo alla Segafredo di allungare e provare a creare il primo break che le consente di chiudere il primo parziale sul 14-22. Il secondo parziale consente alla Segafredo di aumentare il vantaggio e arrivare a raggiungere il +16 con l’appoggio di Weems, ispirato in questo match e uno dei più pericolosi tra i bianconeri. Anche in fase difensiva la Virtus Segafredo contiene bene le ondate offensive mantenendo a distanza i tedeschi e utilizzando bene le spaziature in attacco per produrre attacchi pericolosi. Berlino tenta di rientrare affidandosi a Lo, ma senza riuscire mai ad impensierire la Segafredo che riesce a contenere e poi aumentare ulteriormente il parziale trascinata ancora una volta da Teodosic. La Vitus chiude il primo tempo avanti sul punteggio di 33-49.

Dopo la pausa lunga Berlino si riporta stabilmente intorno 10 punti di distacco, senza riuscire ad avvicinarsi ulteriormente. Sikma continua a mettere in campo tanta energia, soprattutto in attacco, e firma 9 punti in questo parziale. Berlino riesce a garantire una spinta enorme a rimbalzo offensivo catturando diversi palloni sporchi e contesi, sfruttando le seconde occasioni in modo migliore rispetto a quello che riescono a fare i bianconeri. Dopo l’ennesimo tentativo di rientro di Berlino, la Virtus accelera ancora con Weems, portandosi sul 59-77 con cui si chiude il terzo quarto. L’ultimo quarto, per la gestione completa da parte della Virtus, vede in Lundberg il giocatore più brillante in campo, su entrambe le metà: anche Weems contribuisce a raggiungere e sorpassare i 30 punti di distacco, con la Virtus Segafredo che si impone 74-96 (virtus.it)

Alba Berlin vs Virtus Segafredo Bologna: 74 – 96

(1Q 14 – 22; 2Q 33 – 49; 3Q 59 – 77)

Alba Berlino: Lo 8, Procida 5, Smith 12, Wetzell 10, Mattisseck 3, Schneider 3, Olinde 10, Koumadje 2, Thiemann 4, Sikma 11, Lammers 6, Blatt

All:

Virtus Segafredo Bologna: Mannion, Belinnelli 7, Pajola 3, Bako 4, Jaiteh 12, Lundberg 12, Hackett 5, Menalo, Mickey 8, Weems 22, Teodosic 21, Abass 2

All: Scariolo

Arbitri: DAMIR JAVOR, GYTIS VILIUS, JAKUB ZAMOJSKI