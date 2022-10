Bologna basket 2016 contro Ferrara basket 2018, match d'alta quota per la testa della classifica

Reduce da una striscia di tre vittorie consecutive, il Bologna Basket 2016 è chiamato a dimostrare tutti i suoi progressi sul campo della capolista, la Ferrara Basket 2018.

La sfida è fissata per domenica 30 ottobre 2022, alle 18.00, presso il Palavigarano (via Pasolini,8 – Vigarano Mainarda). Uno scontro che si preannuncia al fulmicotone, dato che, se i rossoblù appaiono in buona forma e sempre più coesi nel gioco, i ferraresi arrivano all’appuntamento imbattuti e con la piena consapevolezza della loro forza.

Sarà dunque una partita sicuramente combattuta, che chiarirà molte cose sul posizionamento delle due squadre – attuale e futuro - nel campionato di C Gold.

Ferrara ha tra le sue fila giocatori di esperienza come Seravalli ed Agusto, verticali come Costanzelli e di grande rendimento offensivo come Tognon. Ma anche i bolognesi possono mettere in campo atleti decisivi e di spessore che certamente non andranno sul campo estense come semplici comparse.