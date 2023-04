Bologna basket conclude la stagione regolare contro la Fulgor Fidenza

Sicuro ormai del secondo posto in classifica, il Bologna Basket 2016 affronterà per l'ultimo turno del campionato di C Gold Emilia la Fulgor Fidenza. L'incontro si giocherà in casa dei rossoblu sabato 22 aprile 2023, alle 18.30, al Palasavena di San Lazzaro.

Teoricamente si tratta di uno scontro al vertice, dato che Fidenza si trova in terza posizione. Ma in realtà la classifica in caso di vittoria o sconfitta non cambierebbe, visto che i bolognesi hanno 4 punti di vantaggio sui fidentini. È però vero che ogni partita va onorata e che perdere non piace a nessuno, per cui i ragazzi di Lunghini scenderanno in campo determinati a portare a casa il dodicesimo trionfo su 13 partite casalinghe (il BB2016 ha perso sul campo amico solo con la capolista e già promossa Scandiano).

Inoltre l'incontro sarà l'occasione per un ottimo test sulla condizione dei felsinei e sulle tattiche da studiare e applicare in vista dei vicinissimi playoff. In questo senso la Fulgor è avversario ideale, poiché si tratta di un team solido e coeso, che presenta giocatori di grande esperienza e impatto fisico, come la guardia Alessandro Di Noia e l'ala forte Sam Kingsley Obiekwe, affiancati da giocatori di valore come Milo Galli e Ivan Sichel.

Da parte loro Fontecchio e compagni hanno continuato a lavorare duramente in palestra durante la settimana, consapevoli del loro valore e con il preciso obiettivo di presentarsi nella post season al massimo della forma.

Ad amici e tifosi la società garantirà come sempre la visione della gara con la trasmissione in diretta sul canale Facebook del BB2016.