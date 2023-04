Euroleague, la Virtus Bologna torna alla vittoria nel derby italiano con l'Olimpia Milano

Trentaquattresimo ed partita stagionale di Euroleague per la Virtus Segafredo Bologna che ospita la EA7 Emporio Armani Olimpia Milano nel derby d’Italia delle competizione. Finisce 89-84 per i ragazzi di Scariolo che tornano alla vittoria, la numero 14 in stagione, una vittoria che arriva dopo oltre un mese, e cinque ko consecutivi da quella centrata sul parquet dell'Alba Berlino.

La partita - Partenza di carattere della Segafredo, come riferisce l'Ufficio Stampa del Club, con Hackett che firma i primi 5 punti e in fase difensiva si dimostra subito molto presente. Milanosi affida alle giocate individuali trovando in Voigtmann il principale terminale offensivo con 5 punti ma che si ritrova presto a fare i conti con i falli personali, già 2 dopo 4 minuti.

Equilibrio all’interno delle dinamiche della partita caratterizzata sin da subito da grande fisicità e dinamismo: inizia uno scontro a distanza tra Davis e Belinelli, con i due a trascinare i compagni grazie ai propri canestri. A mettere per prima il muso avanti è Milano che si porta sul 17-23 a meno di un minuto dal termine ma un parziale di 5-0 da parte dei bianconeri riporta a contatto le due squadre, prima della tripla di Datome allo scadere che fissa il primo quarto sul 22-26.

Nel secondo quarto le difese si stringono maggiormente e gli attacchi trovano molti più ostacoli con la Segafredo che riesce a produrre solo due punti dal campo in 3′ minuti. Milano riesce a crearsi un gap di 9 punti grazie ad un parziale di 4-0 a metà quarto dopo alcuni passaggi a vuoto dell’attacco bianconero che non è stato capace di concretizzare le occasioni create.

La tripla di Pangos porta Milano ad avere un vantaggio in doppia cifra per la prima volta ma la Segafredo reagisce e nella seconda metà del parziale la circolazione di palla si velocizza, con la squadra di Scariolo che dimostra di essere ampiamente in partita ritornando a -9 costringendo l’Armani al time out. Negli ultimi minuti la Segafredo si riavvicina ma Milano chiude avanti all’intervallo sul punteggio di 39-47.



Il rientro dagli spogliatoi della Segafredo è deciso su entrambi i lati del campo con un immediato parziale di 9-3 che costringe Milano ad un time out per provare a spezzare il ritmo dei padroni di casa, partiti subito forte. Nonostante il minuto di sospensione la Virtus non perde il ritmo e pareggia sul punteggio di 54-54: partita riaperta e inerzia a favore dei bianconeri.

Milano con un colpo di reni riesce a rosicchiare qualche punto di vantaggio, nonostante un Belinelli da 19 punti, portandosi sul 59-62 a 3′ minuti dal termine. Nel finale di parziale la Virtus riaccorcia ulteriormente chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 65-68.

La tripla di Hackett in apertura di ultimo quarto consegna di nuovo la parità, prima del canestro di Baron che riporta avanti i milanesi: ci pensa di nuovo Hackett a riportare i bianconeri in parità, mentre il sottomano di Jaiteh consegna il primo vantaggio della partita alla Virtus sul punteggio di 74-72.

Parziale Segafredo di 5-0 interrotto dal canestro e fallo di Voigtmann che non si traduce in un gioco da tre. I bianconeri riescono a scavare un margine di 7 punti sul punteggio di 85-78: Milano non si arrende e con due triple consecutive rientrano prepotentemente in partita portandosi a -3 sul 87-84 con 45” da giocare prima del termine.

La Virtus Segafredo gestisce e vince il match per 89-84 contro Armani Milano.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Olimpia Milano 89-84. Parziali: 22 – 26; 39 – 47; 65 – 68

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 21, Bako 2, Jaiteh 13, Lundberg, Shengelia 15, Hackett 25, Menalo, Mickey 4, Camara, Weems 2, Ojeleye 7 All: Scariolo

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Davis 10, Thomas 3, Mitrou-Long, Pangos 5, Tonut 4, Baron 14, Ricci, Hall 8, Shields 5, Hines 8, Datome 8, Voigtmann 19 All: Messina