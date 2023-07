EuroLeague Women 2023-2024: ci sarà anche la Virtus Bologna

A seguito delle decisioni del board di FIBA, la Virtus Segafredo Bologna comunica la sua partecipazione alla regular season di FIBA EuroLeague Women per la stagione 2023-2024.

Le squadre ad aver ottenuto accesso diretto alla regular season della massima competizione europea sono 13, automaticamente qualificate in base a criteri che tengono in considerazione la posizione della nazione nel ranking delle federazioni europee

I 3 posti rimanenti verranno assegnati tramite 3 tornei di qualificazione formati da 2 squadre ciascuno e solo la vincitrice di ogni gruppo riceverà il pass per la stagione regolare.

Il sorteggio per la divisione delle squadre nei due gironi di regular season e per i tornei di qualificazione si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, il 9 agosto.

“La conferma della partecipazione ad Euroleague Women per il secondo anno consecutivo - dichiara, con grande entusiasmo, la club manager della squadra Sabrina Cinili - certifica il progressivo assestamento della Virtus Segafredo Bologna femminile nel panorama del basket europeo"

E ancora: "Certifica inoltre il continuo impegno del club nel progetto della squadra femminile avviato solo qualche anno fa e fortemente voluto dal Presidente Zanetti".

"Dopo il debutto della scorsa stagione - conclude Cinilli - l’obiettivo è quello di fare sicuramente meglio contando sulla maggiore esperienza che le nostre giocatrici hanno accumulato, su un gruppo squadra consolidato e su un allenatore carismatico.”

Squadre ammesse alla Regular Season:

Fenerbahce Alagoz Holding (TUR)

Valencia B.C. (ESP)

LDLC ASVEL Feminin (FRA)

Beretta Famila Schio (ITA)

ZVVZ USK Praha (CZE)

AZS UMCS Lublin (POL)

Cukurova Basketbol Mersin (TUR)

Casademont Zaragoza (ESP)

Basket Landes (FRA)

SERCO Uni Gyor (HUN)

Virtus Segafredo Bologna (ITA)

Perfumerias Avenida Salamanca (ESP)

Villeneuve d’Ascq-LM (FRA)

Squadre ammesse ai tornei di qualificazione: